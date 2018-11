Roma, precipita dalle scale di un palazzo occupato: è grave

Un uomo è precipitato da un’altezza di sette metri nella tromba delle scale di un palazzo occupato di Roma. Si tratta dell’ex fabbrica Penicillina, situata a San Basilio, nella periferia di Roma. All'interno si ritiene che vi siano alloggiati tra i 400 e i 500 nordafricani. L’immobile è nella lista delle occupazioni da sgomberare in via prioritaria. L’uomo, un cittadino extracomunitario, è stato portato in ospedale in gravi condizioni, ma non è in pericolo di vita. Si tratta di un 25enne originario del Gambia.

Ricercato il responsabile

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, che stanno ascoltando alcune persone per far luce sui fatti. Stando ai primi accertamenti, il giovane sarebbe stato spinto a seguito di una lite da un connazionale, cadendo nella tromba delle scale dal secondo piano. Il responsabile è stato identificato dagli agenti ed è ora ricercato. Impiegato anche un elicottero ai fini del ritrovamento.