Roma, cade albero fuori dallo zoo di Villa Borghese: ferita una donna

Un grosso albero è caduto all'uscita del bioparco di Villa Borghese, a Roma, e ha travolto con le fronde una mamma e due bambini. La donna ha riportato ferite alla caviglia e alla schiena, ma non gravi. Solo lievi graffi e un grande spavento per i due piccini. Illeso il padre e l’altro figlio più piccolo che si trovava nel passeggino. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio intorno alle 17 di mercoledì 10 in Viale del Giardino Zoologico.

Immediati i soccorsi da parte dei passanti, che hanno chiamato immediatamente il 118. Gli operatori sanitari intervenuti hanno portato la donna in ospedale in codice giallo. Il tratto è stato chiuso per qualche ora al traffico per consentire la rimozione dell’albero dalla carreggiata da parte dei vigili del fuoco. Danni anche per numerose macchine che si trovavano parcheggiate ai lati della strada. Tanta la paura e l’agitazione dei turisti e dei passanti.