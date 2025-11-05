Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato la mostra “Le Ferrovie d'Italia 1861-2025”, organizzata per i 120 anni del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. L'esposizione sarà aperta anche al pubblico da venerdì 7 novembre fino all'11 gennaio.
Prossimi Video
I titoli di Sky TG24 del 5 novembre, edizione delle 19
Cronaca
Attacco Francia, auto investe pedoni sull'isola di Oleron
Mondo
Francesco Torselli: "Imprenditori vogliono essere sostenibili, ma con leggi giuste"
Mondo
Sky Tg24 Economia, la puntata del 05.11.2025
Economia
Vittoriano, Mattarella a mostra per 120 anni delle Ferrovie
Politica
Benedetta Scuderi: "Dobbiamo produrre rispetto a quanto ci serve davvero"
Mondo
Il sindaco di New York Mamdani: Non userò mezzi termini per parlare delle azioni di Trump
Mondo