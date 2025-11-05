Offerte Sky
Vittoriano, Mattarella a mostra per 120 anni delle Ferrovie

Politica

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato la mostra “Le Ferrovie d'Italia 1861-2025”, organizzata per i 120 anni del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. L'esposizione sarà aperta anche al pubblico da venerdì 7 novembre fino all'11 gennaio.

