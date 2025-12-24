Camorra, il latitante Ciro Andolfi arrestato a Napoli

Ciro Andolfi, inserito nell’elenco dei 100 latitanti più pericolosi del ministero dell’Interno, è stato catturato nel quartiere Barra di Napoli. Il 47enne, condannato a oltre 8 anni per associazione mafiosa, estorsione aggravata e corruzione, è stato rintracciato in un nascondiglio ricavato in muratura all’interno di un appartamento perquisito