Ciro Andolfi, inserito nell’elenco dei 100 latitanti più pericolosi del ministero dell’Interno, è stato catturato nel quartiere Barra di Napoli. Il 47enne, condannato a oltre 8 anni per associazione mafiosa, estorsione aggravata e corruzione, è stato rintracciato in un nascondiglio ricavato in muratura all’interno di un appartamento perquisito
Prossimi video
Camorra, il latitante Ciro Andolfi arrestato a Napoli
Cronaca
Furti a Como e Milano, due arresti dopo di 14 colpi
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 24 dicembre: edizione delle 13
Cronaca
Ex Ilva, a Taranto operai dell'indotto senza tredicesime
Cronaca
Autostrada A1, esplode autobotte Gpl: nessun ferito
Cronaca
Incipit, l'intervista a Eugenio De Signoribus
Cronaca
De Signoribus: "Il paesaggio? Terra bruciata dalle guerre"
Cronaca