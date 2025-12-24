Sono stati fermati due stranieri indiziati di almeno 14 furti in abitazioni tra Como, Caslino d’Erba, Ponte dell’Olio e Milano. I due, con precedenti e irregolari sul territorio, avrebbero agito utilizzando auto a noleggio e radio ricetrasmittenti per coordinarsi. L’uomo è stato portato in carcere mentre la donna è ai domiciliari presso la Casa Circondariale di Milano - S. Vittore
Furti a Como e Milano, due arresti dopo di 14 colpi
