Sulla stampa estera viene dato grande spazio alla crisi politica italiana e alla possibile formazione del nuovo governo guidato da Conte. Il New York Times titola: "Il nuovo governo prende forma in Italia, estromettendo Salvini e l'estrema destra". "I partiti in guerra in Italia hanno chiuso un accordo per formare un nuovo governo che accantona Matteo Salvini - si legge nell'articolo - la storia rende la nuova coalizione un matrimonio di convenienza tra due nemici politici giurati"