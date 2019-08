Casella chiave sarà quella del ministero dell’Economia, anche in vista della manovra. Si parla di una possibile conferma per l’attuale ministro Giovanni Tria, ma i nomi alternativi non mancano: in quota Pd ci sono l’ex ministro Pier Carlo Padoan, l'economista Luigi Marattin, il responsabile economico Antonio Misiani ma anche l’europarlamentare Roberto Gualtieri. In quota M5s il nome caldo è quello di Lorenzo Fioramonti mentre non tramonta l’idea di un incarico da indipendente per Carlo Cottarelli