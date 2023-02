Riforma del titolo V della Costituzione, cos'è e perché se ne parla

Tecnologia

Un report dell’agenzia di comunicazione Arcadia ha monitorato, in riferimento al primo mese dell'anno, gli account Facebook, Twitter e Instagram dei membri del governo Meloni. Sono stati analizzati vari aspetti: le percentuali di engagement, post interaction e dei nuovi follower, oltre alle menzioni e l’engagement digitali in lingua italiana

Il governo Meloni ha superato i suoi 100 giorni ed è stato uno degli argomenti più discussi degli ultimi mesi. Con il nuovo esecutivo i cittadini hanno iniziato a seguire l’operato e le dichiarazioni dei ministri. Un’analisi dell’agenzia di comunicazione Arcadia ha monitorato, in riferimento al mese di gennaio 2023, gli account Facebook, Twitter e Instagram dei ministri registrando le percentuali di engagement, post interaction e dei nuovi follower, oltre alle menzioni e l’engagement digitali in lingua italiana utilizzando come keyword di ascolto “nome e cognome”