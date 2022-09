Politica

Il 30% degli intervistati ha dichiarato che non andrà a votare perché non si sente rappresentato da nessun partito, il 22% sostiene che è inutile andare alle urne se poi i governi vengono formati senza tener conto della volontà dei cittadini. Per il 10% i partiti non mantengono le promesse, l'8% pensa che in Parlamento vadano sempre le stesse persone e per il 4% la democrazia italiana non funziona