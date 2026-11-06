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Caso Almasri, Consulta: "La Procura può procedere su Bartolozzi"

Politica

La Corte Costituzionale ha stabilito che i pm di Roma possono procedere, dopo aver informato la Camera, in merito alle indagini sull'ex vice capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, accusata di false dichiarazioni 

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Nuovo tassello nel complicato intreccio giudiziario e istituzionale del caso Almasri. Nella giornata di venerdì si è pronunciata la Corte Costituzionale, stabilendo in sintesi che la Procura di Roma può procedere - ma dovrà informare la Camera - in merito alle indagini sull'ex vice capo di gabinetto del Ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, accusata di false dichiarazioni al pm in merito al caso del generale libico Almasri.

La Consulta ha poi stabilito che il Tribunale dei ministri avrebbe dovuto spiegare perché Bartolozzi non era “concorrente” dell'altro reato di cui erano accusati anche i vertici di governo, così come la Procura avrebbe dovuto comunicare alla Camera la valutazione del collegio.

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