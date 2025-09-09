Esplora tutte le offerte Sky
Caso Almasri, capo di Gabinetto Giustizia Bartolozzi indagata

Cronaca
©Ansa

A quanto si apprende, Giusi Bartolozzi è stata iscritta nel registro degli indagati dalla procura di Roma, nell'ambito del procedimento per il caso del comandante libico arrestato e poi rimpatriato dall'Italia nel gennaio scorso

ascolta articolo

Il capo di Gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, a quanto si apprende, è stata iscritta nel registro degli indagati dalla procura di Roma, nell'ambito del procedimento per il caso Almasri, il comandante libico arrestato e poi rimpatriato dall'Italia nel gennaio scorso. Il Tribunale dei ministri, lo scorso mese, ha inviato per la stessa vicenda alla Camera la richiesta di autorizzazione a procedere per il sottosegretario Alfredo Mantovano, il ministro Matteo Piantedosi e il guardasigilli Carlo Nordio. Il 4 agosto era stata invece archiviata la posizione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. 

Il caso

Sempre secondo quanto emerso fino ad ora, il reato ipotizzato dalla procura è il 371 bis del Codice penale, che punisce "chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito". Prevista una pena fino a quattro anni di reclusione. Secondo testimonianze ed atti del procedimento, Bartolozzi avrebbe svolto un ruolo importante nella gestione del dossier aperto con l'invio da parte dell'Aja del mandato d'arresto per Almasri e del successivo scambio di comunicazioni all'interno del ministero tra il 19 gennaio, giorno dell'arresto del generale libico ed il 21, data del suo rimpatrio. 

