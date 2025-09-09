Caso Almasri, capo di Gabinetto Giustizia Bartolozzi indagata

A quanto si apprende, Giusi Bartolozzi è stata iscritta nel registro degli indagati dalla procura di Roma, nell'ambito del procedimento per il caso del comandante libico arrestato e poi rimpatriato dall'Italia nel gennaio scorso
Il capo di Gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, a quanto si apprende, è stata iscritta nel registro degli indagati dalla procura di Roma, nell'ambito del procedimento per il caso Almasri, il comandante libico arrestato e poi rimpatriato dall'Italia nel gennaio scorso. Il Tribunale dei ministri, lo scorso mese, ha inviato per la stessa vicenda alla Camera la richiesta di autorizzazione a procedere per il sottosegretario Alfredo Mantovano, il ministro Matteo Piantedosi e il guardasigilli Carlo Nordio. Il 4 agosto era stata invece archiviata la posizione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
Il caso
Sempre secondo quanto emerso fino ad ora, il reato ipotizzato dalla procura è il 371 bis del Codice penale, che punisce "chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero o dal procuratore della Corte penale internazionale di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito". Prevista una pena fino a quattro anni di reclusione. Secondo testimonianze ed atti del procedimento, Bartolozzi avrebbe svolto un ruolo importante nella gestione del dossier aperto con l'invio da parte dell'Aja del mandato d'arresto per Almasri e del successivo scambio di comunicazioni all'interno del ministero tra il 19 gennaio, giorno dell'arresto del generale libico ed il 21, data del suo rimpatrio.
Approfondimento
Almasri, online video in cui uccide un uomo per strada
Mille giorni di governo Meloni, il sondaggio: chi ha lavorato meglio
Secondo l’ultima rilevazione dell’istituto di ricerca YouTrend per Sky TG24, continua il trend dei giudizi negativi per l’esecutivo: sono ora il 62% (+2% da giugno). Matteo Salvini è il ministro più impopolare, tra i più apprezzati c’è invece Giancarlo Giorgetti