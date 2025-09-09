Caso Almasri, capo di Gabinetto Giustizia Bartolozzi indagata

A quanto si apprende, Giusi Bartolozzi è stata iscritta nel registro degli indagati dalla procura di Roma, nell'ambito del procedimento per il caso del comandante libico arrestato e poi rimpatriato dall'Italia nel gennaio scorso

Il capo di Gabinetto del ministero della Giustizia, Giusi Bartolozzi, a quanto si apprende, è stata iscritta nel registro degli indagati dalla procura di Roma, nell'ambito del procedimento per il caso Almasri, il comandante libico arrestato e poi rimpatriato dall'Italia nel gennaio scorso. Il Tribunale dei ministri, lo scorso mese, ha inviato per la stessa vicenda alla Camera la richiesta di autorizzazione a procedere per il sottosegretario Alfredo Mantovano, il ministro Matteo Piantedosi e il guardasigilli Carlo Nordio. Il 4 agosto era stata invece archiviata la posizione della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.