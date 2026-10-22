Il Congresso straordinario avrà un presidente - che sarà Lorenzo Fontana - due segretari e altrettanti vicesegretari. Gli eventuali emendamenti e gli atti di indirizzo devono essere sottoscritti da almeno 80 congressisti iscritti in almeno 4 regioni, e andavano depositati almeno 72 ore prima della prima convocazione. La commissione Statuto e regolamenti li valuta e ne verifica l'ammissibilità con un parere e, se negativo, non saranno ammessi. La loro approvazione richiede la maggioranza assoluta dei congressisti e il voto palese per alzata di mano.