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Più Uno svela il simbolo, lo slogan è 'Uguali per Costituzione'

Politica
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All'assemblea di fondazione del nuovo partito di Ernesto Maria Ruffini e Franco Gabrielli, tolti i veli al logo: la scritta Più Uno è in maiuscolo e di colore blu, con l'accento rosso. Sotto una striscia tricolore e, sotto ancora, una scritta in rosso: uguali per costituzione

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All'assemblea di fondazione di Più Uno, il partito di Ernesto Maria Ruffini e Franco Gabrielli, è stato svelato il simbolo: la scritta Più Uno in maiuscolo e di colore blu, con l'accento rosso. Sotto una striscia tricolore e, sotto ancora, una scritta in rosso: uguali per costituzione. L'assemblea è ancora in corso, i lavori proseguiranno nel pomeriggio.

Ernesto Ruffini (S) e Franco Gabrielli (D) accanto al simbolo del partito durante l'assemblea nazionale di Piu' Uno a Roma, 10 ottobre 2026. ANSA/RICCARDO ANTIMIANI
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La presentazione è stata celebrata da una stretta di mano a favore di flash e telecamere tra Ruffini e Gabrielli, che ha dato il via alla proiezione all’interno del Salone delle Colonne, a Roma, del logo del nuovo partito fondato dall’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate e dall’ex capo della Polizia.

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