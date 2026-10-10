Più Uno svela il simbolo, lo slogan è 'Uguali per Costituzione'

All'assemblea di fondazione del nuovo partito di Ernesto Maria Ruffini e Franco Gabrielli, tolti i veli al logo: la scritta Più Uno è in maiuscolo e di colore blu, con l'accento rosso. Sotto una striscia tricolore e, sotto ancora, una scritta in rosso: uguali per costituzione
All'assemblea di fondazione di Più Uno, il partito di Ernesto Maria Ruffini e Franco Gabrielli, è stato svelato il simbolo: la scritta Più Uno in maiuscolo e di colore blu, con l'accento rosso. Sotto una striscia tricolore e, sotto ancora, una scritta in rosso: uguali per costituzione. L'assemblea è ancora in corso, i lavori proseguiranno nel pomeriggio.
La presentazione è stata celebrata da una stretta di mano a favore di flash e telecamere tra Ruffini e Gabrielli, che ha dato il via alla proiezione all’interno del Salone delle Colonne, a Roma, del logo del nuovo partito fondato dall’ex direttore dell’Agenzia delle Entrate e dall’ex capo della Polizia.
Ansa/Sky TG24
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