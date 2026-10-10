Più Uno svela il simbolo, lo slogan è 'Uguali per Costituzione'

All'assemblea di fondazione del nuovo partito di Ernesto Maria Ruffini e Franco Gabrielli, tolti i veli al logo: la scritta Più Uno è in maiuscolo e di colore blu, con l'accento rosso. Sotto una striscia tricolore e, sotto ancora, una scritta in rosso: uguali per costituzione

All'assemblea di fondazione di Più Uno, il partito di Ernesto Maria Ruffini e Franco Gabrielli, è stato svelato il simbolo: la scritta Più Uno in maiuscolo e di colore blu, con l'accento rosso. Sotto una striscia tricolore e, sotto ancora, una scritta in rosso: uguali per costituzione. L'assemblea è ancora in corso, i lavori proseguiranno nel pomeriggio.