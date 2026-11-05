Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mattarella a Napoli, oggi la cerimonia per i 20 anni della Fondazione con il Sud

Politica

Il presidente della Repubblica partecipa al convegno "Sud Vivo – 20 anni con il Sud". L’evento comincia alle 11 con i saluti istituzionali del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, del presidente della Regione Campania Roberto Fico e dell'arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia

ascolta articolo
Sceglici su:
Google Discover Fonti Preferite

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è oggi a Napoli per partecipare al convegno "Sud Vivo – 20 anni con il Sud", promosso dalla “Fondazione con il Sud”. L’evento comincia alle 11 con i saluti istituzionali del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, del presidente della Regione Campania Roberto Fico e dell'arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia.

 

I 20 anni della Fondazione con il Sud

La giornata celebra i vent'anni della Fondazione nata nel novembre 2006 come "ente non profit privato scaturito dall’alleanza tra le fondazioni di origine bancaria e il mondo del terzo settore e del volontariato per favorire lo sviluppo del Sud Italia, attraverso il rafforzamento della coesione sociale". Trai campi d’azione della Fondazione, si legge sul suo sito, "interventi per l’educazione dei ragazzi alla legalità e per il contrasto alla dispersione scolastica", "progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale", la rigenerazione di aree verdi e terreni incolti e la restituzione alla collettività dei beni confiscati alle mafie". E ancora il "finanziamento di iniziative mirate all’assistenza socio-sanitaria, alla mobilità sostenibile, all’housing sociale e a un welfare di comunità sempre più solido" e interventi che promuovano "i diritti e l’inclusione sociale, l’integrazione degli immigrati e la tutela dei diritti dei più fragili".

Politica: Altre notizie

Napoli, Mattarella alla cerimonia per i 20 anni della Fondazione Sud

Politica

Il presidente della Repubblica partecipa al convegno "Sud Vivo – 20 anni con il Sud". L’evento...

Alluvione Firenze, Mattarella: "Protezione dell'ambiente è una sfida"

Politica

Lo ha detto il capo dello Stato in occasione del 60esimo anniversario dall'alluvione verificatasi...

Giornata Unità nazionale e Forze Armate, le celebrazioni. FOTO

Politica

Il presidente della Repubblica ha partecipato alle celebrazioni del 4 novembre all’Altare della...

14 foto

Scuola, tetto a stranieri. Ue: "Trattati vietano la discriminazione"

Politica

La Commissione europea segue l'iter del decreto scuola varato dal governo e ricorda che i...

Vannacci, cena marcia su Roma: "Parteciperei, è ricorrenza storica"

Politica

Il leader di Futuro Nazionale afferma che prenderebbe parte anche ad eventi per il 25 aprile, ma...

Politica: I più letti