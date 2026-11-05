Napoli, Mattarella alla cerimonia per i 20 anni della Fondazione Sud

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è oggi a Napoli per partecipare al convegno "Sud Vivo – 20 anni con il Sud", promosso dalla “Fondazione con il Sud”. L’evento comincia alle 11 con i saluti istituzionali del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, del presidente della Regione Campania Roberto Fico e dell'arcivescovo di Napoli, il cardinale Domenico Battaglia.



I 20 anni della Fondazione con il Sud

La giornata celebra i vent'anni della Fondazione nata nel novembre 2006 come "ente non profit privato scaturito dall’alleanza tra le fondazioni di origine bancaria e il mondo del terzo settore e del volontariato per favorire lo sviluppo del Sud Italia, attraverso il rafforzamento della coesione sociale". Trai campi d’azione della Fondazione, si legge sul suo sito, "interventi per l’educazione dei ragazzi alla legalità e per il contrasto alla dispersione scolastica", "progetti di recupero e valorizzazione del patrimonio storico-culturale", la rigenerazione di aree verdi e terreni incolti e la restituzione alla collettività dei beni confiscati alle mafie". E ancora il "finanziamento di iniziative mirate all’assistenza socio-sanitaria, alla mobilità sostenibile, all’housing sociale e a un welfare di comunità sempre più solido" e interventi che promuovano "i diritti e l’inclusione sociale, l’integrazione degli immigrati e la tutela dei diritti dei più fragili".