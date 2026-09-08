Il leader di Futuro Nazionale è tra i relatori di un convegno in programma il 18 settembre, organizzato dai sindacati Fsp-polizia di Stato e Fmpi. Il seminario risultava valido per l’aggiornamento professionale per il personale della polizia di Stato. Dopo le proteste, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha fatto sapere che si tratta "di un’iniziativa sindacale, per la quale non è prevista la partecipazione del questore di Torino, né il convegno costituirà aggiornamento professionale”

È polemica su un convegno in programma a Torino il 18 settembre, organizzato dai sindacati Fsp-polizia di Stato e Fmpi e in un primo momento presentato come un seminario formativo, valido per l’aggiornamento professionale per il personale della polizia di Stato: a provocare la bufera è l’annunciata partecipazione di Roberto Vannacci. Il leader di Futuro Nazionale, infatti, risulta tra i relatori principali dell’incontro insieme a giornalisti, imprenditori, criminologi. Il programma iniziale prevedeva anche i saluti di apertura del questore di Torino Massimo Gambino. Dopo le proteste, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha fatto sapere che si tratta "di un’iniziativa sindacale, per la quale non è prevista la partecipazione del questore di Torino, né il convegno costituirà aggiornamento professionale per gli appartenenti alla polizia di Stato”.

Il titolo del seminario è "Insicurezza urbana - il ruolo delle istituzioni e degli imprenditori". È in programma il 18 settembre dalle 9 all'Hotel Nh Torino Centro, in corso Vittorio Emanuele II. Il convegno era stato presentato come un seminario formativo organizzato dalla segreteria regionale Piemonte e Valle d'Aosta dell'Fsp Polizia di Stato. Il programma iniziale prevedeva i saluti di apertura del questore di Torino Massimo Gambino e una tavola rotonda alla quale, oltre a Vannacci, dovrebbero partecipare il condirettore di Libero Pietro Senaldi, il criminologo clinico Emilio Chiodo, l'imprenditore Francesco Toselli, il segretario generale nazionale dell'Fsp Polizia di Stato Valter Mazzetti e il segretario generale torinese Luca Pantanella. Moderatore Fabrizio Lotti, segretario generale nazionale aggiunto dell'Fsp.

Le polemiche

L’iniziativa è finita al centro delle polemiche - politiche e sindacali – sia per la presenza del leader di Futuro nazionale sia per l’annunciato riconoscimento della partecipazione come attività di aggiornamento professionale per il personale della polizia di Stato. In una comunicazione del 7 settembre indirizzata agli uffici della polizia di Stato e alle organizzazioni sindacali, infatti, la questura di Torino aveva reso noto ai dirigenti e ai responsabili che la partecipazione del personale poteva essere autorizzata ai sensi dell'Accordo nazionale quadro. Nel documento della questura si leggeva che la giornata di effettiva partecipazione poteva essere conteggiata tra le sei annualmente disponibili per l'aggiornamento professionale.

La revoca dell’aggiornamento professionale

Nelle scorse ore il Silp Cgil Piemonte ha chiesto al questore di Torino di revocare il provvedimento con cui l’iniziativa è stata riconosciuta come attività di aggiornamento professionale. Secondo il segretario generale piemontese del Silp, Nicola Rossiello, la presenza di Vannacci avrebbe fatto venire meno i presupposti richiesti per il riconoscimento dell'autoformazione. "Si tratta, a nostro giudizio, di un elemento sufficiente a incrinare il presupposto che la normativa richiede per il riconoscimento dell'autoformazione: la natura tecnico-scientifica e la stretta neutralità dell'iniziativa rispetto a qualsiasi connotazione politica. Il rilievo riguarda i criteri con cui è stata concessa l'autorizzazione", ha spiegato il Silp Cgil Piemonte. Dopo le polemiche, è arrivato il chiarimento del Dipartimento della Pubblica Sicurezza: ha fatto sapere che si tratta "di un’iniziativa sindacale, per la quale non è prevista la partecipazione del questore di Torino, né il convegno costituirà aggiornamento professionale per gli appartenenti alla polizia di Stato”.