Prima notte in ospedale per Emma Bonino, staff: "Situazione tranquilla"

Notte tranquilla per Emma Bonino. La storica leader radicale da ieri pomeriggio è ricoverata nel reparto di Terapia intensiva del Santo Spirito di Roma. "E' in corso la misurazione dei parametri dopo la notte" fanno sapere dal suo staff, sottolineando che "la situazione resta tranquilla" e che "in mattinata verrà emesso un bollettino medico ufficiale". Bonino, che ha 78 anni, era stata ricoverata nello stesso ospedale, sempre in terapia intensiva, già nel novembre del 2025. Successivamente trasferita alla Stroke Unit del San Filippo Neri, era stata dimessa dopo circa una settimana. I medici avevano escluso una recidiva del tumore al polmone che le era stato diagnosticato nel 2015.