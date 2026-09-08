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Prima notte in ospedale per Emma Bonino, staff: "Situazione tranquilla"

Politica

La storica leader radicale da ieri pomeriggio è ricoverata nel reparto di Terapia intensiva del Santo Spirito di Roma. Ieri pomeriggio, intorno alle 18, la Bonino era stata condotta in ambulanza al pronto soccorso del nosocomio romano per una crisi respiratoria

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Notte tranquilla per Emma Bonino. La storica leader radicale da ieri pomeriggio è ricoverata nel reparto di Terapia intensiva del Santo Spirito di Roma. "E' in corso la misurazione dei parametri dopo la notte" fanno sapere dal suo staff, sottolineando che "la situazione resta tranquilla" e che "in mattinata verrà emesso un bollettino medico ufficiale". Bonino, che ha 78 anni, era stata ricoverata nello stesso ospedale, sempre in terapia intensiva, già nel novembre del 2025. Successivamente trasferita alla Stroke Unit del San Filippo Neri, era stata dimessa dopo circa una settimana. I medici avevano escluso una recidiva del tumore al polmone che le era stato diagnosticato nel 2015. 

In terapia intensiva

Ieri pomeriggio, intorno alle 18, Emma Bonino era stata condotta in ambulanza al pronto soccorso del nosocomio romano per una crisi respiratoria. Intorno alle 20 la decisione dei sanitari di trasferirla in Terapia intensiva per monitorarne i parametri. "In queste ore stanno uscendo notizie incontrollate di tutti i tipi: condizioni critiche, terapia intensiva e altro. E quindi – ha specificato Claudio Santini, medico curante - nel rispetto della privacy di Emma Bonino e della sua famiglia abbiamo deciso che le uniche informazioni sul suo stato di salute saranno diramate dalla sua segreteria personale attraverso dei bollettini realizzati sulla base di quanto verificato dai medici che l'hanno in cura e in raccordo con me". 

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