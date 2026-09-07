Emma Bonino ricoverata d'urgenza a Roma in codice rosso

La leader di +Europa, 78 anni, è stata soccorsa nel pomeriggio nella sua abitazione nel centro di Roma e trasportata in codice rosso al Santo Spirito per un peggioramento della funzionalità respiratoria. Il medico curante: "Resta vigile e lucida", sono in corso gli accertamenti

Emma Bonino è stata ricoverata d'urgenza a Roma. La leader di +Europa, 78 anni, è stata soccorsa nel pomeriggio di lunedì 7 settembre nella sua abitazione, nel centro della Capitale, e trasportata in ambulanza in codice rosso, il più grave, all'ospedale Santo Spirito per un peggioramento della funzionalità respiratoria.

Le condizioni: "Vigile e lucida"

A fare il punto sulle condizioni della senatrice è il medico curante Claudio Santini, in contatto costante con i sanitari del Santo Spirito. "Emma Bonino si trova attualmente al pronto soccorso dell'Ospedale Santo Spirito di Roma. Sono in corso gli accertamenti e una valutazione dei parametri a seguito di un peggioramento della funzionalità respiratoria. Resta vigile e lucida", ha riferito.