Emma Bonino ricoverata d'urgenza a Roma in codice rosso

La leader di +Europa, 78 anni, è stata soccorsa nel pomeriggio nella sua abitazione nel centro di Roma e trasportata in codice rosso al Santo Spirito per un peggioramento della funzionalità respiratoria. Il medico curante: "Resta vigile e lucida", sono in corso gli accertamenti
Emma Bonino è stata ricoverata d'urgenza a Roma. La leader di +Europa, 78 anni, è stata soccorsa nel pomeriggio di lunedì 7 settembre nella sua abitazione, nel centro della Capitale, e trasportata in ambulanza in codice rosso, il più grave, all'ospedale Santo Spirito per un peggioramento della funzionalità respiratoria.
Le condizioni: "Vigile e lucida"
A fare il punto sulle condizioni della senatrice è il medico curante Claudio Santini, in contatto costante con i sanitari del Santo Spirito. "Emma Bonino si trova attualmente al pronto soccorso dell'Ospedale Santo Spirito di Roma. Sono in corso gli accertamenti e una valutazione dei parametri a seguito di un peggioramento della funzionalità respiratoria. Resta vigile e lucida", ha riferito.
Il precedente ricovero di fine 2025
Non è la prima volta che l'ex senatrice viene portata d'urgenza al Santo Spirito. Già alla fine del 2025 era stata ricoverata nella stessa struttura, in terapia intensiva, dopo un malore. In quell'occasione i medici chiarirono che non si trattava di una recidiva del tumore che l'aveva colpita nel 2015, ma di un problema di natura metabolica.
Dopo l'ingresso in pronto soccorso in codice rosso e una prima notte in ospedale, Bonino venne trasferita nella Stroke Unit del San Filippo Neri, un'altra struttura romana dotata di un reparto specializzato per la sua patologia, così da assicurare le cure più adeguate. Fu dimessa dopo una settimana.
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