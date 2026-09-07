Allarmi e casseforti, dopo furto fentanyl arriva decreto per ospedali

La bozza di decreto non è però piaciuta all’Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (Anmvi), che ha chiesto al ministro della Salute e alla Conferenza Stato-Regioni lo stralcio delle strutture veterinarie dal provvedimento, giudicato un "eccesso regolatorio per falle di sicurezza che non si sono verificate nelle strutture veterinarie. È inaccettabile impedire le cure veterinarie". Lo schema di decreto, afferma l'organizzazione, "come inviato alla Conferenza Stato-Regioni, risulta inapplicabile al settore delle cure veterinarie per inopportunità, incoerenza con l'esercizio professionale veterinario e con la normativa di riferimento veterinario". Inoltre, "si mette sullo stesso piano le grandi strutture ospedaliere con le strutture veterinarie, dove gli approvvigionamenti di stupefacenti sono sensibilmente più contenuti e sono già offerte elevate garanzie di tracciabilità". I veterinari temono "interruzioni di continuità delle prestazioni ai pazienti animali, chirurgiche, post-operatorie e per la terapia del dolore". Il provvedimento, rileva Anmvi, "ignora che garanzie di base come l'autenticità della ricetta e la congruità del quantitativo prescritto sono già assicurate dal sistema di tracciabilità attraverso il Sistema Informativo dei Medicinali Veterinari". Inoltre, una stretta generalizzata su tutte le sostanze e su tutte le strutture di cura - anche quelle private - "rischia di compromettere il benessere degli animali e la sostenibilità organizzative delle strutture veterinarie" con "una serie di accorgimenti strutturali obbligatori (telecamere, accessi, sigilli) senza alcuna valutazione d'impatto economico ed organizzativo per i professionisti veterinari privati".

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