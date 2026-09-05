Confronto sull’Europa tra il senatore a vita e il leader di Futuro Nazionale. L'ex generale: "Pià che ReArm Europe serve ReBorn Europe". L'ex presidente del Consiglio: "Il suo programma viola la Costituzione" ascolta articolo Sceglici su: Google Discover Fonti Preferite

Al Forum Ambrosetti a Cernobbio Mario Monti e Roberto Vannacci si sono confrontati sull'Europa e non solo. "Più che ReArm Europe serve Reborn Europe", sono le parole del leader di Futuro Nazionale che ritiene che "'l'unanimità in Unione Europa" non sia "una patologia ma una garanzia". Il senatore a vita: "Combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo".

Monti a Vannacci: "Suo programma viola la Costituzione" "Il suo programma in molti punti viola la Costituzione, la Carta fondamentale dei diritti umani dell'Unione Europea, la parità di genere e tante altre cose", ha detto l'ex premier Mario Monti a Cernobbio nel confronto con Roberto Vannacci. "Contemporaneamente - ha sottolineato - la mette sotto la Costituzione, però poi con un'operazione di ascensore istituzionale la mette sopra, quando le fa comodo, quando lei ne è convinto, perché dice che nessun trattato internazionale e neanche europeo può avere più valore giuridico nella Costituzione nazionale". A conclusione del dialogo con il leader di Futuro Nazionale, Monti ha infine affermato: "oramai sono vecchio, ma combatterò fino all'ultima mia energia il suo tentativo di ricostruzione della retorica del fascismo". Leggi anche Forum Cernobbio, Mattarella: senza pace economia mondiale a dura prova

L'intervento di Vannacci: "Parlare di futuro" Per Roberto Vannacci, "più che un ReArm Europe servirebbe un Reborn Europe". Nel suo intervento a Cernobbio, l'ex generale ha detto di voler "parlare del futuro dell'Europa e del futuro dell'Italia e dei paesi che la compongono. Ma intanto dovremmo dare per scontato che esista un futuro", ha aggiunto "perché con un tasso di fertilità al 1,41% in Europa, il nostro futuro, quello del mondo che conosciamo, di tutta questa materia, probabilmente è di corta durata. Se vogliamo un futuro migliore per le prossime generazioni, dobbiamo anche pensare di generarle le prossime generazioni". Leggi anche Forum Ambrosetti, le parole di Pasquale Frega, AD di Philip Morris, sulla tutela del talento

Vannacci: "L'ideologia ha prevaricato la competitività" Il leader di Futuro Nazionale è poi passato a riflettere sulla strategia europea che ritiene "incoerente". "Oggi l'Europa si è schierata completamente a favore dell'Ucraina. Però, nell'ultimo semestre, abbiamo incrementato, alcuni Paesi addirittura del 160%, le importazioni di gas dalla Russia, finanziando quell'economia di guerra che noi vorremmo invece combattere schierandoci insieme all'Ucraina", ha spiegato. "Oggi l'ideologia ha prevaricato la competitività. Abbiamo fissato prima il calendario e solo dopo abbiamo verificato se l'industria era in grado si sostenerla. Mancando la visione strategica siamo diventati i campioni delle regole" è il pensiero che Roberto Vannacci ha espresso durante il dibattito "Il progetto europeo tra integrazione e sovranità: il punto di vista italiano", presso il Forum Teha di Cernobbio, parlando della strategia economica dell'Ue.

Vannacci: "Non tutti scalpitano per integrarsi nell'Ue" Sempre confrontandosi sull'Ue, il leader di Futuro Nazionale ha affermato che è necessario un "cambiamento, perché c'è sempre questa inerzia nel cambiare struttura nell'Unione Europa. Dopo anni di Maastricht la Gran Bretagna se ne è andata e l'Islanda pochi giorni fa ha detto di no. La Norvegia non ci ha mai pensato, o ci ha pensato e ha detto no , la Svizzera rimane al di fuori, la Turchia prima ambiva ad entrare oggi naviga per altri mari". "Non tutti scalpitano per integrarsi nell'Unione europea e ci sarà un motivo", ha aggiunto evidenziando che "l'eurozona produceva il 30% del Pil mondiale e oggi siamo al 15%, avevamo una industria che era al vertice mondiale ora siamo un'area di desertificazione industriale. Oggi licenziano chi produceva le auto più belle del mondo. Abbiamo la libera circolazione delle merci, anche degli immigrati e sui documenti mi posso definire né maschio né femmina e immigrazione è illegale per statuto. Non si può prescrivere la stessa medicina senza spiegare perché non ha funzionato". Leggi anche Forum Ambrosetti, kermesse internazionale sul lago di Como

L'arrivo di Roberto Vannacci Roberto Vannacci, ieri, è arrivato con un giorno di anticipo dicendo che essere a Cernobbio "è come il primo lancio da un aeroplano" e augurandosi "consenso" dalla platea perché "mi sta a cuore il rilancio economico, imprenditoriale e industriale del Paese". Riguardo al tema dell’incontro con Monti ha anticipato che si parla "di Europa. Noi la vediamo diversa, che non veda nelle nazioni sovrane un problema ma anzi un talento, un qualcosa da esaltare, una piattaforma di collaborazione e non una cattedra che impartisce direttive e regolamenti". Leggi anche Futuro Nazionale, dopo denuncia Procura indaga su Vannacci