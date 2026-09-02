Si tiene dal 4 al 6 settembre 2026 la 52esima edizione del "Forum di Cernobbio", organizzato da The European House - Ambrosetti. L’evento si tiene a Villa d’Este: nel corso della tre giorni saranno molti i temi affrontanti, anche grazie alla presenza di importanti relatori appartenenti al mondo politico, accademico, istituzionale e imprenditoriale, provenienti da tutto il mondo. Il Forum si tiene in modalità ibrida: un hub centrale nella sede storica di Villa d’Este e, collegati a questo, diversi hub in altre sedi in Italia, in Europa e nel resto del mondo.

I temi del "Forum di Cernobbio"

Il Forum, come detto, si apre il 4 e termina il 6 settembre. In base a quanto spiegato dallo stesso TEHA Group, la prima giornata è dedicata ai grandi temi globali con un taglio che guarda all’economia, allo scenario geopolitico e a quello scientifico e tecnologico. La seconda giornata è invece incentrata sull’Europa, con i temi legati all’Unione discussi anche grazie a una nutrita presenza di autorità e rappresentanti delle principali istituzioni del Vecchio Continente. Infine la terza giornata è dedicata all’Italia, con la presenza di rappresentanti del Governo e delle opposizioni, oltre a diverse figure di rilievo del mondo imprenditoriale e finanziario.

Il programma del "Forum di Cernobbio"

Nell’edizione del 2026 la giornata di venerdì 4 settembre è dedicata alle sfide globali del futuro e gli impatti sull’economia: al centro ci sarà il ruolo dell’Azerbaijan nello scenario globale, così come l’analisi della posizione dell’Italia nello scenario globale. Sabato 5 settembre invece si parla di "Agenda per l'Europa": il focus è in particolare sull’Europa nel mondo Mediterraneo e Balcani, la via europea per la crescita e per la competitività, l’architettura della difesa e della sicurezza europea in un nuovo contesto geopolitico e le fonti energetiche per le politiche europee. E ancora si parlerà della geopolitica dell’energie, con al centro il ruolo degli Stati Uniti nel nuovo scenario globale. Infine domenica 6 settembre spazio all’Italia: si parlerà di lavoro, politiche energetiche, infrastrutture, giustizia ed economia, con uno spazio dedicato al punto di vista delle opposizioni.