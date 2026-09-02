L’evento di quest’anno si tiene dal 4 al 6 settembre: nel corso della tre giorni saranno molti i temi affrontanti, anche grazie alla presenza di importanti relatori appartenenti al mondo politico, accademico, istituzionale e imprenditoriale, provenienti da tutto il mondo
Si tiene dal 4 al 6 settembre 2026 la 52esima edizione del "Forum di Cernobbio", organizzato da The European House - Ambrosetti. L’evento si tiene a Villa d’Este: nel corso della tre giorni saranno molti i temi affrontanti, anche grazie alla presenza di importanti relatori appartenenti al mondo politico, accademico, istituzionale e imprenditoriale, provenienti da tutto il mondo. Il Forum si tiene in modalità ibrida: un hub centrale nella sede storica di Villa d’Este e, collegati a questo, diversi hub in altre sedi in Italia, in Europa e nel resto del mondo.
I temi del "Forum di Cernobbio"
Il Forum, come detto, si apre il 4 e termina il 6 settembre. In base a quanto spiegato dallo stesso TEHA Group, la prima giornata è dedicata ai grandi temi globali con un taglio che guarda all’economia, allo scenario geopolitico e a quello scientifico e tecnologico. La seconda giornata è invece incentrata sull’Europa, con i temi legati all’Unione discussi anche grazie a una nutrita presenza di autorità e rappresentanti delle principali istituzioni del Vecchio Continente. Infine la terza giornata è dedicata all’Italia, con la presenza di rappresentanti del Governo e delle opposizioni, oltre a diverse figure di rilievo del mondo imprenditoriale e finanziario.
Il programma del "Forum di Cernobbio"
Nell’edizione del 2026 la giornata di venerdì 4 settembre è dedicata alle sfide globali del futuro e gli impatti sull’economia: al centro ci sarà il ruolo dell’Azerbaijan nello scenario globale, così come l’analisi della posizione dell’Italia nello scenario globale. Sabato 5 settembre invece si parla di "Agenda per l'Europa": il focus è in particolare sull’Europa nel mondo Mediterraneo e Balcani, la via europea per la crescita e per la competitività, l’architettura della difesa e della sicurezza europea in un nuovo contesto geopolitico e le fonti energetiche per le politiche europee. E ancora si parlerà della geopolitica dell’energie, con al centro il ruolo degli Stati Uniti nel nuovo scenario globale. Infine domenica 6 settembre spazio all’Italia: si parlerà di lavoro, politiche energetiche, infrastrutture, giustizia ed economia, con uno spazio dedicato al punto di vista delle opposizioni.
Leggi anche
Addio ad Alfredo Ambrosetti, il fondatore del Forum di Cernobbio
Gli ospiti del "Forum di Cernobbio"
Infine, sono diversi i relatori e ospiti del Forum. Nel corso delle giornate saranno presenti i rappresentanti di nove governi: Azerbaijan, Ucraina, Italia, Croazia, Albania, Stati Uniti, Arabia Saudita, Portogallo e Spagna. Ci saranno poi diversi ministri del governo italiano (tra cui Bernini, Calderone, Giorgetti, Nordio, Pichetto Fratin, Salvini, Tajani, Urso e Zangrillo) e tre membri della Commissione europea ,tra cui l’italiano Raffaele Fitto e il Presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. Presenti, come detto, anche i principali leader di opposizione e delle forze politiche esterne al governo: Angelo Bonelli di AVS, Carlo Calenda di Azione, Giuseppe Conte del M5s, Matteo Renzi di Italia Viva, Elly Schlein del Partito Democratico e Roberto Vannacci di Futuro Nazionale. Ci sarano anche Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National dal 2022, Bill de Blasio, ex sindaco di New York, Fabiola Gianotti, ex direttore Generale del CERN 2025 e prima donna ad aver ricoperto questo incarico, Jacob Helberg e Sottosegretario di Stato americano per gli Affari economici. Infine, potrebbe partecipare anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.