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"Se sei miliardario sei capace": Trump e le nomine record di super ricchi

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Secondo un rapporto di Public Citizen, sono infatti 57 gli esponenti della seconda amministrazione Trump che possiedono un patrimonio di almeno 100 milioni di dollari: 40 funzionari governativi di alto livello e 17 ambasciatori. Si tratta di un numero più che quadruplo rispetto ai 13 multimiliardari presenti complessivamente nelle tre amministrazioni precedenti

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