La presidente del Consiglio, ospite di "10 minuti", ha risposto a una domanda sulle relazioni con gli Stati Uniti: "Sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte unito e ha lavorato per questo". Poi sulla politica italiana: "Un presidente della Repubblica di destra potrebbe non essere più un tabù". E sulla legge elettorale: "Osteggiata da chi non ha mai vinto le elezioni". Vannacci? "Non vedo grande differenza con altre opposizioni"

"Non sono antiamericana oggi, non ero inginocchiata ieri, sono una persona che crede che l'Occidente sia più forte unito e ha lavorato per questo. Poi i rapporti solidi si fondano sulla franchezza, sono una persona franca oggi lo ero ieri". A dirlo è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, ospite di 10 minuti in onda stasera, ha risposto a una domanda sui rapporti con gli Usa di Donald Trump. Poi, guardando ai provvedimenti dell'esecutivo, ha sottolineato che per il Piano casa "ci vuole tempo, ci siamo dati dieci anni ma confido che prima della fine della legislatura già si vedrà che il progetto va avanti". E ha ribadito: con il "salario minimo lo Stato impone dall'alto una cosa a tutti gli altri, il salario giusto riconosce un lavoro di rappresentanza delle associazioni di lavoratori e datori di lavoro, è molto più liberale ed efficace".

"Il segretario della Nato è stato molto approssimativo, dopo di che quel numero è più basso dell'analogo numero di tutti quelli" che ci sono stati "negli anni precedenti e rientrano nelle normali attività delle basi: abbiamo autorizzato ciò che era previsto negli accordi e che non è cinetico cioè offensivo", ha detto poi la premier tornando sulla polemica con Mark Rutte dei giorni scorsi. "È un'informazione che può essere male interpretata come lo è stata anche dalle autorità iraniane, bisogna essere più cauti".

"Un presidente della Repubblica di destra potrebbe non essere più un tabù"

"Si pensava che niente potesse cambiare e invece si è dimostrato che le cose potevano cambiare" e "non è detto che non possa superarsi anche questo altro grande tabù, quello di avere un Presidente della Repubblica che non è di centrosinistra", ha poi proseguito Meloni. Si tratta di dire "una cosa banalissima, cioè che chi non è di sinistra non è un figlio di un dio minore, ha gli stessi diritti degli altri, valeva per la presidenza del consiglio dei ministri, per la possibilità di governare e" potrà valere "per la presidenza della Repubblica, ma decideranno gli italiani". Un presidente della Repubblica di destra sarebbe una notizia "terribile, ma per un certo establishment, che esiste esiste...", ha aggiunto.

"Vannacci? Non vedo grande differenza con altre opposizioni"

Parlando poi di Vannacci, Meloni ha detto: "Non so che dirle: non mi pare ci sia grande differenza tra lui e gli altri partiti di opposizione: votano come la sinistra, parlano contro di noi tutto il giorno. Non vedo differenza, ne predo atto".