Ballottaggio elezioni comunali a Tempio Pausania, si vota fino alle 15

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Ballottaggio elezioni comunali a Tempio Pausania, urne aperte fino alle 15

Politica
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Ieri, domenica 21 giugno, si è votato dalle 7 alle 23 per la sfida fra il sindaco uscente Giovanni Antonio Giuseppe Addis e la candidata civica Gianna Masu. Affluenza al 44,08%

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Si vota ancora oggi fino alle 15 a Tempio Pausania, capoluogo della nuova provincia della Gallura Nord-Est Sardegna, dove è in corso il ballottaggio fra il sindaco uscente Giovanni Antonio Giuseppe Addis e la candidata civica Gianna Masu. Ieri, domenica 21 giugno, le urne sono rimaste aperte dalle 7 alle 23 e l’affluenza è stata del 44,08%.

Chi è Giovanni Antonio Giuseppe Addis

Al primo turno del 7 e 8 giugno il sindaco uscente Giovanni Antonio Giuseppe Addis ha ottenuto il 32,83% dei voti con la lista Tempio Tradizione e Futuro, la stessa del mandato precedente. Entrato per la prima volta in consiglio comunale a 30 anni nel 1985, ha ricoperto il ruolo di assessore in vari ambiti fra cui Sport, Commercio, Industria, Artigianato, Spettacolo, Cultura e Turismo. Nel maggio 2019 è diventato sindaco al posto di Andrea Biancareddu per sopravvenuta incompatibilità, e l’anno dopo è stato confermato con la vittoria alle elezioni.

Chi è Gianna Masu

Al primo turno Gianna Masu ha raccolto il 24,89% delle preferenze, sostenuta dalla lista civica Con Tempio Fronte Comune. Dirigente comunale a Olbia, ha lavorato anche al Progetto Dipartimento di Eccellenza con l’Università di Sassari, con il CIPNES Nord est Sardegna e con il Comune di Arzachena (nell’ambito di Turismo Blu).

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