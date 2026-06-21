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Elezioni comunali a Tempio Pausania, urne aperte per il ballottaggio fra Addis e Masu

Politica
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Si vota oggi dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15: il comune è stato l’unico su 148 centri della Sardegna a non aver eletto il sindaco al primo turno. A sfidarsi per la poltrona di primo cittadino del capoluogo della nuova provincia della Gallura Nord-Est Sardegna sono il sindaco uscente Giovanni Antonio Giuseppe Addis e la candidata civica Gianna Masu

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Urne aperte oggi dalle 7 alle 23 e domani lunedì 22 giugno, dalle 7 alle 15, a Tempio Pausania, unico comune che nella tornata elettorale amministrativa del 7 e 8 giugno - che ha interessato 148 centri della Sardegna - non ha eletto il sindaco ed è quindi andato al ballottaggio. A sfidarsi per la poltrona di primo cittadino del capoluogo della nuova provincia della Gallura Nord-Est Sardegna sono il sindaco uscente Giovanni Antonio Giuseppe Addis e la candidata civica Gianna Masu. L'affluenza al primo turno nella cittadina gallurese è arrivata al 68%, superando nettamente il dato precedente del 57% dei votanti.

I candidati

Al primo turno Addis ha ottenuto il 32,83% dei consensi, pari a 2.539 voti, con la lista "Tempio Tradizione e Futuro". Amministratore di lungo corso, è entrato per la prima volta in consiglio comunale nel 1985 e nel tempo ha ricoperto diversi incarichi da assessore. Nel 2019 è diventato sindaco subentrando ad Andrea Biancareddu per sopravvenuta incompatibilità, venendo poi confermato l'anno successivo. La sfidante Gianna Masu ha raccolto il 24,89% dei voti (1.925 preferenze) con la lista civica "Con Tempio Fronte Comune". Dirigente comunale a Olbia, ha maturato esperienze in ambito amministrativo e in progetti legati allo sviluppo territoriale e al turismo, anche in collaborazione con università e realtà del Nord Est Sardegna.

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