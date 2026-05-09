I popoli europei costituiscono una comunità e, per queste ragioni, celebrare il 9 maggio significa riaffermare un impegno collettivo che chiama in causa ciascuno di noi. ”Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in un messaggio diffuso in occasione della Giornata dell'Europa ascolta articolo

Il 9 maggio è giorno di festa per tutte le cittadine e i cittadini europei. “La memoria dei Padri fondatori ci richiama ai valori di libertà, democrazia, indipendenza, su cui vollero fondare un percorso virtuoso verso l’unificazione dell’Europa, sul piano economico e, in prospettiva, su quello politico”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella in un messaggio diffuso in occasione della Giornata dell'Europa.

“Riaffermare un impegno collettivo che chiama in causa tutti noi” "I popoli europei costituiscono una comunità e per queste ragioni, celebrare il 9 maggio significa riaffermare un impegno collettivo che chiama in causa ciascuno di noi. L'Italia, che dalla sua partecipazione al progetto comunitario trae stabilità, crescita, coesione sociale e fiducia nel futuro, ha contribuito con passione e determinazione al suo successo e continua a sostenerne lo sviluppo, consapevole di come una condizione di pace, la solidità delle istituzioni democratiche e l'avvenire delle nuove generazioni siano intimamente connessi al destino comune del popolo europeo". Cosi' il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio diffuso in occasione della Giornata dell'Europa. Approfondimento Mattarella nomina 28 giovani Alfieri della Repubblica. Ecco chi sono

"E' illusorio pensare che Ue superi sfide senza condivisione" "In questa fase storica, i popoli si trovano dinanzi a prove temibili e di straordinaria importanza. L'aggressione russa ai danni dell'Ucraina ha riportato il conflitto armato nel cuore del continente, chiamando a una risposta unitaria a tutela del diritto internazionale e dei principi di libertà e sovranità. La perdurante crisi in Medio Oriente richiama con altrettanta urgenza la necessità di un impegno sempre più incisivo a sostegno della pace, del dialogo e della stabilità internazionale. A queste e molte altre sfide del nostro tempo è illusorio pensare di rispondere in assenza di strumenti e politiche condivise". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio diffuso in occasione della Giornata dell'Europa. . "E' nell'azione comune dell'Europa che i singoli Paesi possono trovare l'espressione della propria sovranità per esercitare al massimo grado la propria forza e la propria influenza", ha tenuto a precisare il capo dello Stato. Approfondimento Mattarella in Friuli: in 80.mo Repubblica ribadiamo patto coesione