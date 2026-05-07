"Accogliervi e consegnarvi i riconoscimenti per i vostri comportamenti è, per me, motivo di grande soddisfazione. Siete stati capaci di esprimere solidarietà, spirito civico, altruismo. Lo avete fatto con decisione in un momento di pericolo, oppure con costanza attraverso un impegno che ormai è diventato parte della vostra vita quotidiana, o ancora con coraggio seguendo un'intuizione, un desiderio di creare qualcosa di nuovo, qualcosa per voi importante. Oggi, qui, rappresentate i tanti giovani che avvertono e mettono in pratica solidarietà, spirito, civico, altruismo". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando alla cerimonia di consegna degli Attestati d'Onore ai nuovi Alfieri della Repubblica. "I giovani - ha sottolineato il Capo dello Stato - sanno comunicare con strumenti nuovi, con modalità inedite, con linguaggi spesso poco accessibili per gli adulti. Diffidarne è un errore. E' possibile, al contrario, contribuirvi con suggerimenti rispettosi e non invasivi. I giovani devono poter sperimentare, provare a camminare da soli, cercare il loro sentiero, definire il proprio percorso". E ancora: "Il progresso e lo sviluppo vengono spesso intesi esclusivamente con parametri economici. Ma non è così. Il benessere dipende da molteplici fattori. Anche dall'amicizia che c'è tra le persone, dal senso di sicurezza che scaturisce dall'avvertire intorno a sé persone che collaborano al bene comune. Gli anni più giovani sono quelli in cui si è naturalmente portati a tessere amicizie. Voi avete cominciato a farlo".

Per approfondire: I premiati dello scorso anno e le motivazioni