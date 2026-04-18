Salvini: "Dopo referendum siamo più uniti, accelerare su riforme"

"Dopo il referendum siamo ancora più forti, uniti, senza paura di accelerare sulle riforme, compresa la necessaria riforma giustizia a partire dalla responsabilità civile dei magistrati, che come tutti gli altri lavoratori italiani se sbagliano devono pagare le conseguenze dei loro errori. Una famiglia che vince o perde si rialza e cresce insieme". Così il vicepremier Matteo Salvini dal palco del raduno dei Patrioti in piazza Duomo a Milano.

Il ricordo di Giacomo Bongiorni

Il comizio in piazza Duomo era iniziato ricordando Giacomo Bongiorni, l'uomo che è morto a Massa dopo essere stato aggredito da alcuni giovanissimi davanti agli occchi del figlio (I FUNERALI). "Tra i tanti sindaci presenti che voglio ringraziare e amministratori locali oggi non ce n'è in piazza uno che avrebbe dovuto esserci, perché in questi minuti è a Massa - ha detto -, per ricordare Giacomo Bongiorni un padre a cui dedicherei un minuto di silenzio e un applauso di questa piazza, per lui e la sua famiglia". "Scusaci come comunità perché non si può morire per avere richiamato alla buona educazione", ha concluso.

Un pensiero per Bossi

Poi un ricordo anche per Umberto Bossi: "Ricordiamo colui che la nostra grande Lega l'ha fondata, il pensiero va al nostro Umberto Bossi, grazie a chi lo ha ricordato e lo ricorderà per sempre".

Il movimento dei Patrioti

"Il movimento di Patrioti è una famiglia, una comunità e, quando qualcuno ha un momento di difficoltà, le mani di migliaia di amici si allungano per confortarlo. L'abbraccio mio e di tutta piazza Duomo all'amico e patriota Viktor Orban", ha aggiunto il leader della Lega Matteo Salvini dal palco di piazza Duomo.