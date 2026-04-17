Caso Piantedosi, il legale di Claudia Conte: “Zero rivelazioni choc"

"I diffamatori si rassegnino al fatto che ci sono zero rivelazioni choc, zero illegalità, zero complotti e zero ricatti da utilizzare per poter portare ancora avanti questa campagna di stampa denigratoria, infondata e strumentale su un tema che peraltro non dovrebbe suscitare alcun reale interesse pubblico”. Lo scrive in una lettera inviata al direttore dell'Adnkronos il legale di Claudia Conte , Domenico Forgione, in riferimento a quanto accaduto dopo l'intervista sulla relazione con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. “Chiaramente tutti quelli che hanno sostenuto o anche fatto allusioni diffamatorie su questi aspetti ne risponderanno nelle sedi appropriate”, ha aggiunto Forgione.

La richiesta di privacy e l’ipotesi di azioni legali



Secondo quanto riportato, Conte chiede rispetto per la propria privacy e per la propria persona e non intende rilasciare né ora né in futuro dichiarazioni o interviste sulla sua vita privata. “La dott.ssa Claudia Conte, mia assistita, in questi ultimi giorni, nonostante il linciaggio mediatico subito, non è mai voluta intervenire per non alimentare il gossip sulla sua persona. E tuttavia proseguono insolenze e attacchi inaccettabili, oltre a varie offerte di spazi di visibilità che non le interessano in alcun modo. Rispetto a tutto questo, la mia assistita chiede il rispetto della sua privacy e della sua persona. Non intende rilasciare né oggi né in futuro dichiarazioni o interviste sulla sua vita privata. Tantomeno ha intenzione di scriverne un libro scandalistico con improbabili rivelazioni choc su chicchessia, come pure sostiene in maniera del tutto infondata qualche organo di informazione che per questo sarà chiamato a risponderne in tribunale”, ha scritto il legale.