Piantedosi-Claudia Conte, la giornalista: "Avrete tutte le risposte"

Il ministro dell’Interno e la giornalista hanno deciso di seguire la linea del “no comment”. Piantedosi non ha risposto e non ha rilasciato nessuna dichiarazione dando mandato a un legale. Claudia Conte si è invece limitata a chiedere “un po’ di rispetto” e a promettere risposte in futuro. Intanto il Pd ha chiesto alla Rai di fare piena chiarezza sui dettagli delle collaborazioni e dei contratti della giornalista mentre Meloni ha confermato la “fiducia” in Piantedosi ascolta articolo

"Parleremo prima possibile, non vi preoccupate, avrete tutte le risposte". Così la giornalista Claudia Conte, al centro dell’attenzione mediatica dopo aver detto di avere una relazione con il ministro Piantedosi, ha risposto al programma ‘É sempre Cartabianca’. "Ho un legale che sta tutelando la mia immagine e la mia reputazione, vi ringrazio dell'interesse però vi chiedo un po' di rispetto. Basta con l'odio, bisogna mandare un messaggio di pace. Siamo a Pasqua, state tranquilli, avrete tutte le risposte", ha ribadito la donna cercando di tagliare corto sulle domande in merito alla vita privata.

L'intervista di Claudia Conte La bufera è scoppiata dopo l’intervista rilasciata da Claudia Conte al sito Money.it: la giornalista ha ammesso di avere una relazione con il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi che, la sera dell’1 aprile, è stato convocato dalla presidente Giorgia Meloni per dei chiarimenti. Le voci su una possibile relazione tra i due giravano da tempo e Conte non avrebbe fatto altro che confermarle. La giornalista è sempre più presente a eventi pubblici e istituzionali e in più, dalla metà di febbraio, ha assunto a titolo gratuito l’incarico di consulente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle periferie. Leggi anche Caso Conte, Piantedosi dà mandato a un legale. Pd: “Chiarisca”

Il no comment di Piantedosi Il ministro Piantedosi, che è sposato da anni con Paola Berardino, prefetto di Grosseto, ha preferito il silenzio per non alimentare speculazioni. La linea decisa dal Viminale quindi è quella del “no comment” assoluto: il ministero sostiene che non ci siano mai stati favoritismi, incarichi, favori o interessamenti nei confronti di nessuno. Piantedosi intanto ha già dato mandato a un legale affinché gestisca la vicenda. Anche Claudia Conte, al momento, ha deciso di non continuare a parlare della relazione con il ministro lasciando che a parlare per lei siano le sue “competenze professionali di circa dieci anni". Potrebbe interessarti Claudia Conte: "Ho relazione con ministro Piantedosi". Ecco chi è