Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Italia-Albania, Meloni riceve il premier Edi Rama a Palazzo Chigi

Politica
©Getty

Come riporta una nota ufficiale di Palazzo Chigi, i due leader hanno discusso del "rafforzamento del partenariato nei settori di interesse comune". Nel corso dell'incontro, Meloni e Rama hanno affrontato anche i temi legati a "connettività, industria della difesa e collaborazione in materia migratoria"

ascolta articolo

La premier Giorgia Meloni ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il primo ministro albanese Edi Rama. Come riporta una nota pubblicata sul sito ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i due leader hanno discusso del "rafforzamento del partenariato" tra Italia e Albania "nei settori di interesse comune". Durante il bilaterale, avvenuto a distanza di cinque mesi dal vertice intergovernativo di Roma, Meloni e Rama hanno affrontato anche i temi legati a "connettività, industria della difesa e collaborazione in materia migratoria".

©Getty

Politica: Altre notizie

Italia-Albania, Meloni riceve il premier Edi Rama a Palazzo Chigi

Politica

Come riporta una nota ufficiale di Palazzo Chigi, i due leader hanno discusso del...

Giusi Bartolozzi, via libera della Camera al conflitto di attribuzione

Politica

Il 15 aprile l'Aula di Montecitorio ha dato luce verde per il conflitto di attribuzione sul...

Marina Berlusconi: "Mia discesa in politica? Solita idea fantomatica"

Politica

La primogenita di Silvio Berlusconi, con una nota inviata a Dagospia, replica a un articolo...

Mattarella ha firmato tre grazie, tra loro l'88enne Russo

Politica

Il capo dello Stato ha firmato ai sensi di quanto previsto dall'art. 87 comma 11 della...

Mattarella: "Mondo scosso da atti fuori da diritto internazionale"

Politica

Il presidente della Repubblica ha parlato al Quirinale davanti a una rappresentanza...

Politica: I più letti