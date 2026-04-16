Italia-Albania, Meloni riceve il premier Edi Rama a Palazzo Chigi

Come riporta una nota ufficiale di Palazzo Chigi, i due leader hanno discusso del "rafforzamento del partenariato nei settori di interesse comune". Nel corso dell'incontro, Meloni e Rama hanno affrontato anche i temi legati a "connettività, industria della difesa e collaborazione in materia migratoria"

La premier Giorgia Meloni ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il primo ministro albanese Edi Rama. Come riporta una nota pubblicata sul sito ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, i due leader hanno discusso del "rafforzamento del partenariato" tra Italia e Albania "nei settori di interesse comune". Durante il bilaterale, avvenuto a distanza di cinque mesi dal vertice intergovernativo di Roma, Meloni e Rama hanno affrontato anche i temi legati a "connettività, industria della difesa e collaborazione in materia migratoria".

