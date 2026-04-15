La primogenita di Silvio Berlusconi, con una nota inviata a Dagospia, replica a un articolo apparso sul Fatto Quotidiano, a firma di Pino Corrias, il 14 aprile. Il cronista raccontava le presunte mosse della presidente Fininvest in vista di un impegno politico. Gli attacchi? "Per me sono medaglie al valore, che mi appunto con grande soddisfazione sulla giacca"

Marina Berlusconi: "Attacchi? Per me sono medaglie al valore"

"Non so se Corrias abbia una moglie, una figlia, una sorella, ma nel dubbio esprimo loro tutta la mia solidarietà: condividere la vita con un uomo prigioniero di idee tanto retrograde, misogine e profondamente patriarcali – sempre per citare i progressisti, quelli veri – deve essere di certo un faticoso esercizio di resistenza", scrive ancora Marina Berlusconi. Poi, commentando "gli attacchi" del Fatto Quotidiano, precisa: "Per me sono medaglie al valore, che mi appunto con grande soddisfazione sulla giacca".

"Certo", aggiunge, "spiace vedere che in tanti anni di onorato servizio e nonostante un talento giornalistico davvero spiccato, Travaglio, Corrias e la loro banda non si siano mai trovati un’altra ragion d’essere, editoriale ed esistenziale, al di fuori dell’ossessione antiberlusconiana. Poverini, deve essere davvero frustrante".