Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Forza Italia, Stefania Craxi: "Con Marina Berlusconi stima reciproca"

Politica

''Non c'è nessuna frattura, nessuna rottura'' all'interno di Forza Italia e ''non è assolutamente in discussione in futuro la leadership di Tajani'', ha assicurato la neo capogruppo al Senato di Fi, Stefania Craxi, parlando ieri con i giornalisti a palazzo Madama

ascolta articolo

Non ho sentito la presidente Marina Berlusconi. Nutro verso Marina lo stesso affetto e la stessa stima che nutrivano i nostri genitori, l'uno con l'altro...''. Così la neo capogruppo al Senato di Fi, Stefania Craxi, risponde a chi le chiede di commentare le parole di stima nei suoi confronti da parte della primogenita del Cav. 

''Non c'è nessuna frattura, nessuna rottura'' all'interno di Forza Italia e ''non è assolutamente in discussione in futuro la leadership di Tajani''. Lo ha assicurato la neo capogruppo al Senato di Fi, Stefania Craxi, parlando ieri con i giornalisti a palazzo Madama. 

"Assumo questo incarico con senso di responsabilità. Lo svolgerò  con serietà, entusiasmo, senso delle istituzioni. È una nuova tappa della mia carriera politica. E comunque fare il capogruppo è un mestiere logorante...''. Ha detto la neo capogruppo al Senato di Fi. La senatrice azzura e presidente della commissione Affari esteri ha poi scherzato con i media: ''Sapete quale è ora la mia prima necessità politica? Un parrucchiere...''.

Politica: Altre notizie

Forza Italia, Stefania Craxi: "Con Marina Berlusconi stima reciproca"

Politica

''Non c'è nessuna frattura, nessuna rottura'' all'interno di Forza Italia e ''non è assolutamente...

Chi è Antonio Mura, possibile nuovo capo di gabinetto di Nordio

Politica

Potrebbe essere Antonio Mura il nuovo capo di gabinetto del ministero della Giustizia....

Scossa in Forza Italia, Craxi per Gasparri. A Meloni interim Turismo

Politica

La sconfitta al referendum sulla Giustizia lascia strascichi anche dentro gli azzurri: la spinta...

Dal ko al Referendum al "repulisti", i giorni caldi del governo Meloni

Politica

Con l’esito del referendum confermativo sulla riforma costituzionale della Giustizia, il governo...

Governo, a Meloni interim del turismo dopo l'uscita di Santanchè

Politica

Si dimette anche il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri. Al suo posto...

Politica: I più letti