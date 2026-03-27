Forza Italia, Stefania Craxi: "Con Marina Berlusconi stima reciproca"

''Non c'è nessuna frattura, nessuna rottura'' all'interno di Forza Italia e ''non è assolutamente in discussione in futuro la leadership di Tajani'', ha assicurato la neo capogruppo al Senato di Fi, Stefania Craxi, parlando ieri con i giornalisti a palazzo Madama

Non ho sentito la presidente Marina Berlusconi. Nutro verso Marina lo stesso affetto e la stessa stima che nutrivano i nostri genitori, l'uno con l'altro...''. Così la neo capogruppo al Senato di Fi, Stefania Craxi, risponde a chi le chiede di commentare le parole di stima nei suoi confronti da parte della primogenita del Cav.

''Non c'è nessuna frattura, nessuna rottura'' all'interno di Forza Italia e ''non è assolutamente in discussione in futuro la leadership di Tajani''. Lo ha assicurato la neo capogruppo al Senato di Fi, Stefania Craxi, parlando ieri con i giornalisti a palazzo Madama.

"Assumo questo incarico con senso di responsabilità. Lo svolgerò con serietà, entusiasmo, senso delle istituzioni. È una nuova tappa della mia carriera politica. E comunque fare il capogruppo è un mestiere logorante...''. Ha detto la neo capogruppo al Senato di Fi. La senatrice azzura e presidente della commissione Affari esteri ha poi scherzato con i media: ''Sapete quale è ora la mia prima necessità politica? Un parrucchiere...''.