Enrico Costa è il nuovo capogruppo FI alla Camera

E'stato eletto durante la riunione di Forza Italia nella sala Colletti di Montecitorio come successore di Paolo Barelli. Assente il segretario nazionale Antonio Tajani. I suoi migliori auguri, però, non sono tardati ascolta articolo

Il deputato azzurro Enrico Costa è il nuovo capogruppo di Forza Italia alla Camera. Come unico candidato, è stato eletto per acclamazione nella riunione del gruppo a Palazzo Montecitorio. Prende il posto di Paolo Barelli, per cui si attende la nomina a viceministro per i Rapporti con il Parlamento.

Paolo Barelli passa il testimone a Enrico Costa In apertura della riunione del gruppo di Forza Italia, Barelli dopo i saluti e i ringraziamenti ha candidato Enrico Costa come suo successore. Al tavolo della presidenza oltre all'ex capogruppo, anche Michele Zuin. La nomina è avvenuta durante la riunione dei deputati di Forza Italia nella sala Colletti del palazzo dei gruppi di Montecitorio con all'ordine l'elezione del nuovo capogruppo. Assente il segretario nazionale azzurro Antonio Tajani, tra i presenti anche Marta Fascina, l'ultima compagna di Silvio Berlusconi. Potrebbe interessarti Enrico Costa (Forza Italia) e Antonino Iaria (M5S) ospiti di Start

Costa: "Instaurerò un dialogo con ciascuno di voi per prendere le scelte giuste" Dopo l'applauso che lo ha coronato presidente del gruppo, Costa ha ricordato Silvio Berlusconi. Quindi ha ringraziato l'uscente Paolo Barelli, la cui "porta è sempre rimasta aperta" e il segretario Antonio Tajani. "Mi impegno a valorizzare le professionalità di ciascuno", ha detto Costa. Tra le parole d'ordine di un breve discorso "coesione" e "competenza". "Parlerò con ciascuno di voi deputati - ha aggiunto - per fare le scelte giuste, rispettando e valorizzando la storia di ciascuno. Assumo questo ruolo con un bagaglio di valori liberali. Mettere al centro la persona e la sua libertà di scelta. Un centrodestra moderno si deve occupare di libertà e diritti".

Tajani: "Ringrazio Barelli e confido nel futuro di Costa" "Ringrazio Paolo Barelli per il lavoro svolto alla guida dei deputati di Forza Italia. Concreto, leale, efficiente, ha sempre lavorato nell'interesse del partito, senza personalismi, contribuendo alla crescita consistente del gruppo parlamentare e dei consensi che Forza Italia ha avuto dalle elezioni europee in poi. Il suo lavoro sarà ancora prezioso per il futuro del nostro movimento. A Enrico Costa, neo Presidente del Gruppo FI Camera, certo della sua esperienza, delle sue capacità e competenze, faccio i migliori auguri di buon lavoro. Politico che conosco da molti anni, sono convinto che guiderà con serietà e determinazione i deputati di Forza Italia di cui mi onoro di far parte". Lo scrive in una nota il segretario di Forza Italia Antonio Tajani dopo l'avvicendamento alla presidenza del gruppo azzurro alla Camera. Potrebbe interessarti Forza Italia, Paolo Barelli lascia ruolo da capogruppo alla Camera