Paolo Barelli ha lasciato l'incarico da capogruppo di FI alla Camera, dopo essere stato oltre un'ora a Palazzo Chigi. "Ho convocato l'assemblea del gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera per domani sera (14 aprile, ndr). In quella sede, considerando conclusa la mia esperienza di presidente, formulerò una proposta per la successione a questo incarico. È mia ferma intenzione continuare con la stessa intensità il mio impegno politico e il mio sostegno al governo guidato da Giorgia Meloni", ha scritto in una nota. Prima di lasciare, Barelli aveva lanciato un messaggio alla famiglia Berlusconi: "Normalmente i partiti si guidano dall'interno", i figli di Berlusconi "hanno normalmente un affetto scontato per il partito, che è carne della loro carne, frutto del lavoro del grande padre, quindi è ovvio che si interessino. Dopodiché c'è la quotidianità, e bisogna starci dentro".

Barelli: "Costa? Sta in FI grazie a me"

Su Enrico Costa, in predicato di prendere il suo posto, Barelli ha commentato: "È uno dei 10 che è venuto grazie anche al lavoro mio, sono io che l'ho fatto vicepresidente della commissione Giustizia, no? Lui è uno molto specializzato su questa materia, è una brava persona, un amico mio". "Peraltro - ha aggiunto Barelli, che è anche presidente della Federnuoto - anche lui è presidente di una piccola federazione che si chiama Pallapugno". Per poi sottolineare: "Sto dicendo che lo conosco anche sul versante sportivo, siamo molto amici. Ripeto, sta in Forza Italia grazie a me".

La linea di FI

Di fatto, in FI si va concretizzando il percorso delineato nella riunione di giovedì a Cologno Monzese tra Antonio Tajani, Marina e Pier Silvio Berlusconi. Anche sui congressi regionali, da congelare dove non c'è intesa. E, mentre nelle ultime ore Marina ha incontrato anche Alberto Cirio, uno dei vicesegretari, molti nel partito si attendono uno slittamento del congresso nazionale. L'elezione del nuovo capogruppo è attesa domani sera, all'assemblea dei deputati azzurri convocata proprio da Barelli, ultimo atto formale della sua gestione. "Chiedetelo a Tajani", ha replicato proprio Barelli a chi domandava se nel partito ci siano malumori per le decisioni calate da Cologno Monzese.