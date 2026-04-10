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Forza Italia, incontro tra Tajani e i Berlusconi: "Fiducia rinnovata nel segretario"

Politica
©Ansa

L'incontro negli uffici Mediaset di Cologno Monzese è durato circa quattro ore e si è svolto "in un clima di grande amicizia e cordialità"

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Antonio Tajani rimane saldamente alla guida di Forza Italia. L’incontro con Marina e Piersilvio Berlusconi, avvenuto alla presenza di Gianni Letta negli uffici Mediaset di Cologno Monzese, si è concluso dopo quasi quattro ore con esito “molto positivo", secondo quanto riferito da fonti vicine alla famiglia Berlusconi.

La nota ufficiale: "Clima di grande amicizia"

In una nota diffusa dal Partito azzurro, viene reso noto che l’incontro “si è svolto in un clima di grande amicizia e cordialità”. Dopo "un’ampia panoramica sulla situazione politica economica e internazionale e la rinnovata fiducia nel segretario'', viene sottolineato nel comunicato, "l’attenzione si è concentrata sul futuro di Forza Italia. È emersa una visione unitaria e condivisa per il rilancio del movimento nello spirito e con i valori del fondatore Silvio Berlusconi. All’incontro hanno partecipato Gianni Letta ed il dottor Danilo Pellegrino".

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