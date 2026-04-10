L'incontro negli uffici Mediaset di Cologno Monzese è durato circa quattro ore e si è svolto "in un clima di grande amicizia e cordialità"

La nota ufficiale: "Clima di grande amicizia"

In una nota diffusa dal Partito azzurro, viene reso noto che l’incontro “si è svolto in un clima di grande amicizia e cordialità”. Dopo "un’ampia panoramica sulla situazione politica economica e internazionale e la rinnovata fiducia nel segretario'', viene sottolineato nel comunicato, "l’attenzione si è concentrata sul futuro di Forza Italia. È emersa una visione unitaria e condivisa per il rilancio del movimento nello spirito e con i valori del fondatore Silvio Berlusconi. All’incontro hanno partecipato Gianni Letta ed il dottor Danilo Pellegrino".