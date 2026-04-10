Iran e Libano, Meloni telefona ad Al Sisi: "Sostegno ai negoziati"

Al centro del colloquio tra i due leader la situazione in Medio Oriente alla viglia dei colloqui di Islamabad e i rapporti tra Italia ed Egitto ascolta articolo

Alla vigilia dei colloqui di Islamabad tra Stati Uniti e Iran, anche l’Italia si muove sul fronte diplomatico mediorientale (IL LIVEBLOG). La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha telefonato al presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. Lo rende noto un comunicato di Palazzo Chigi, spiegando che "nel corso della conversazione i due leader hanno espresso sostegno al processo negoziale in corso per un'uscita duratura dalla crisi che garantisca un quadro di sicurezza regionale e conduca alla riapertura sostenibile dello Stretto di Hormuz". "È stata inoltre ribadita - si legge nella nota - l'importanza di giungere a un'intesa sul tema del nucleare iraniano, pilastro necessario per un equilibrio regionale".

"Cessate il fuoco immediato in Libano" Secondo quanto riferito, Meloni e Al Sisi “hanno anche discusso della situazione in Libano, sottolineando la necessità di un cessate il fuoco immediato e condividendo il sostegno alla prospettiva di negoziati diretti tra Israele e Libano".