Iran e Libano, Meloni telefona ad Al Sisi: "Sostegno ai negoziati"

Al centro del colloquio tra i due leader la situazione in Medio Oriente alla viglia dei colloqui di Islamabad e i rapporti tra Italia ed Egitto
Alla vigilia dei colloqui di Islamabad tra Stati Uniti e Iran, anche l’Italia si muove sul fronte diplomatico mediorientale (IL LIVEBLOG). La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha telefonato al presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. Lo rende noto un comunicato di Palazzo Chigi, spiegando che "nel corso della conversazione i due leader hanno espresso sostegno al processo negoziale in corso per un'uscita duratura dalla crisi che garantisca un quadro di sicurezza regionale e conduca alla riapertura sostenibile dello Stretto di Hormuz". "È stata inoltre ribadita - si legge nella nota - l'importanza di giungere a un'intesa sul tema del nucleare iraniano, pilastro necessario per un equilibrio regionale".
"Cessate il fuoco immediato in Libano"
Secondo quanto riferito, Meloni e Al Sisi “hanno anche discusso della situazione in Libano, sottolineando la necessità di un cessate il fuoco immediato e condividendo il sostegno alla prospettiva di negoziati diretti tra Israele e Libano".
Tra i temi discussi anche la lotta all'immigrazione clandestina
Secondo quanto riferito dall'ambasciatore Mohamed El-Shenawy, portavoce ufficiale della presidenza, Al Sisi ha inoltre ripercorso i "considerevoli sforzi compiuti dall'Egitto con diverse parti per allentare le tensioni, riaffermando il pieno sostegno dell'Egitto alla sicurezza e alla stabilità degli Stati arabi fratelli, nonché il suo categorico rifiuto e la condanna di qualsiasi violazione della loro sovranità o danno al benessere dei loro popoli". Nel corso della telefonata il presidente e il primo ministro italiano hanno "discusso anche dello stato delle relazioni bilaterali tra Egitto e Italia e delle modalità per rafforzarle in vari ambiti, tra cui i legami commerciali ed economici, nonché la cooperazione nella lotta all'immigrazione clandestina".