Docu-film su Regeni, Giuli: "L’accusa di censura è senza fondamento"

"Attribuire al Ministero una volontà di censura è una rappresentazione priva di fondamento: il tragico caso di Giulio Regeni ha una rilevanza politica, sociale e culturale che prescinde da qualsiasi prodotto audiovisivo lo riguardi". Così il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha risposto alla Camera all'interrogazione del Pd sull'esclusione dai contributi per il cinema del docu-film Giulio Regeni - Tutto il male del mondo, che ripercorre la storia del ricercatore italiano ucciso nel 2016 in Egitto. "Non condivido né sul piano ideale né su quello morale" la scelta della Commissione selettivi "ma non è frutto di scelta politica: il Ministero non può intervenire senza violare il principio di terzietà", ha aggiunto il ministro.

"Nel caso del docu-film su Regeni una domanda di contributo selettivo è stata presentata nel 2024 e non aveva ottenuto il contributo richiesto, non avendo raggiunto la soglia minima di punteggio prevista dal bando. Una nuova domanda, per il medesimo importo, è stata poi presentata nel 2025 e anche in questo caso il progetto non ha raggiunto il minimo punteggio - ha detto ancora Giuli - È significativo che il progetto sia stato valutato in due annualità diverse e da sezioni diverse della Commissione: questo conferma che ci troviamo di fronte a un giudizio tecnico reiterato nel tempo che, come sapete perché l'avete letto sui giornali, ma lo ripeto, non condivido". Poi il ministro ha aggiunto: "Va osservato che, a fronte del primo mancato finanziamento nel 2024, non risultano essersi sviluppate polemiche pubbliche di analoga portata, e su questo vi invito a riflettere. Il caso è stato trasformato in terreno di scontro politico-mediatico soltanto dopo il secondo esito negativo, pur in presenza della stessa cornice normativa precedente".

Giuli: "In corso anche la domanda per il tax credit"

Per il docu-film su Giulio Regeni "è stata presentata, a fine dicembre 2025, anche una domanda di tax credit, tuttora in fase di istruttoria", ha annunciato il ministro Giuli, sottolineando che per quanto riguarda ora l'esclusione dal novero dei contributi selettivi il "Ministro della Cultura, per legge non esercita e non può esercitare alcuna influenza sulla Commissione chiamata a valutare: né a monte, nella formazione dei giudizi, né a valle, rispetto agli esiti delle valutazioni. Ed è giusto che sia così, perché proprio l'autonomia della Commissione costituisce la garanzia fondamentale di imparzialità, trasparenza e oggettività".

Giuli: "I contributi non sono attribuiti sulla base di valutazioni politiche"

Quanto al suo giudizio sulla tragica vicenda di Giulio Regeni, Giuli ha detto di voler fare sue le parole della premier "che ha ribadito che il Governo non ha interrotto e non intende interrompere la ricerca della verità sul caso Giulio Regeni". Ma "proprio per rispetto della memoria di Giulio Regeni è necessario attenersi ai fatti: i contributi selettivi previsti dalla legge del 2026 non sono attribuiti sulla base di valutazioni politiche, ma all'esito di una procedura tecnica, pubblica e predeterminata. Essi - ha ripetuto - sono assegnati sulla base di bandi e vengono valutati da una Commissione composta da 15 esperti, articolata annualmente in Sezioni, con un criterio di rotazione, proprio per garantire l'imparzialità, la trasparenza e l'oggettività delle valutazioni. I criteri di valutazione sono stabiliti dal bando e riguardano profili tecnico-artistici e produttivi ben definiti". "Occorre dirlo con chiarezza - ha concluso Giuli -, il ministero non può intervenire sulle determinazioni di una Commissione tecnica indipendente, né orientarne i giudizi in un senso o nell'altro, senza violare proprio quei principi di autonomia e terzietà che la legge impone di garantire".