Referendum, una sezione ancora aperta a Sassari: necessari controlli

La sezione 127 della scuola media di via Monte Grappa non è ancora ufficialmente chiusa. Il motivo è un errore nel conteggio delle schede: una discrepanza in un solo voto che ha reso però necessario bloccare le operazioni e inviare l'urna all'ufficio centrale per le verifiche ascolta articolo

All’indomani del referendum costituzionale sulla giustizia c’è ancora una sola sezione in tutta Italia che non ha chiuso lo scrutinio. Il primato appartiene a Sassari, di preciso alla sezione 127 della scuola media di via Monte Grappa. Si è verificata un’anomalia nel conteggio dei voti, una piccolissima discrepanza di un solo voto che però ha reso necessario bloccare le operazioni e avviare le necessarie verifiche. L’urna è stata quindi inviata all’ufficio centrale e lo scrutinio non può essere chiuso fino a quando il problema non sarà risolto.

Problema risolto invece a Pisa Un simile problema si era verificato nella serata del 23 marzo anche in una sezione di Pisa ma qui, grazie a un riconteggio interno effettuato nel corso della notte, l’allarme è rientrato e la sezione è stata chiusa correttamente. Cosa che non è stata possibile invece a Sassari che ha dovuto trasmettere tutto agli organi competenti. “Gli atti sono stati inviati all’ufficio centrale per il completamento delle operazioni”, fanno sapere dal ministero dell’Interno. Leggi anche Referendum, Nordio a Sky: “Mi assumo responsabilità sconfitta”