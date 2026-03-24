Referendum, una sezione ancora aperta a Sassari: necessari controlli

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Risultati referendum giustizia, una sezione ancora aperta a Sassari: necessari controlli

Politica
©Ansa

La sezione 127 della scuola media di via Monte Grappa non è ancora ufficialmente chiusa. Il motivo è un errore nel conteggio delle schede: una discrepanza in un solo voto che ha reso però necessario bloccare le operazioni e inviare l'urna all'ufficio centrale per le verifiche

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All’indomani del referendum costituzionale sulla giustizia c’è ancora una sola sezione in tutta Italia che non ha chiuso lo scrutinio. Il primato appartiene a Sassari, di preciso alla sezione 127 della scuola media di via Monte Grappa. Si è verificata un’anomalia nel conteggio dei voti, una piccolissima discrepanza di un solo voto che però ha reso necessario bloccare le operazioni e avviare le necessarie verifiche. L’urna è stata quindi inviata all’ufficio centrale e lo scrutinio non può essere chiuso fino a quando il problema non sarà risolto.

Problema risolto invece a Pisa

Un simile problema si era verificato nella serata del 23 marzo anche in una sezione di Pisa ma qui, grazie a un riconteggio interno effettuato nel corso della notte, l’allarme è rientrato e la sezione è stata chiusa correttamente. Cosa che non è stata possibile invece a Sassari che ha dovuto trasmettere tutto agli organi competenti. “Gli atti sono stati inviati all’ufficio centrale per il completamento delle operazioni”, fanno sapere dal ministero dell’Interno.

Carlo Nordio

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Risultati in Sardegna

Intanto, dopo la chiusura di tutte le altre sezioni, i dati parlano chiaro e confermano lo schieramento della Sardegna dalla parte del No alla riforma costituzionale sulla giustizia con il 59,4% dei voti. Il Sì si ferma al 40,5%. Nello specifico, a Nuoro ha vinto il No con il 69,4%, a Cagliari i contrari raggiungono quota 61,2% e a Sassari ancora il No con il 63,7%.

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