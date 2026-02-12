Sale la tensione sul referendum dopo le parole del procuratore di Napoli: "Voteranno per il sì indagati, imputati, massoneria deviata e centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente". Insorge tutto il centrodestra, a partire dal Guardasigilli Carlo Nordio: "Mi chiedo se l'esame psico-attitudinale che abbiamo proposto per l'inizio della carriera dei magistrati non sia necessario anche per la fine della carriera"

Sale la tensione sul referendum confermativo sulla giustizia dopo le parole del procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, che ha detto: "Voteranno per il sì indagati, imputati, massoneria deviata e centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente". Insorge tutto centrodestra, a partire dal ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che si è detto "sconcertato": "Mi chiedo se l'esame psico-attitudinale che abbiamo proposto per l'inizio della carriera dei magistrati non sia necessario anche per la fine della carriera". Sul caso il Csm ha aperto una pratica, iniziativa che si affianca alla segnalazione alla Corte di Cassazione "per valutare l'eventuale sussistenza di profili disciplinari".

La Russa: "Basito da dichiarazione". Fontana: "Dibattito sia sobrio"

Mentre i comitati per il sì preparano una 'class action' contro le affermazioni del magistrato intervistato dal Corriere della Calabria, fioccano le reazioni di esponenti della maggioranza e dei presidenti delle due Camere. "Sono basito da questa grave dichiarazione che offende milioni di cittadini e alza il livello dello scontro", dice il presidente del Senato, Ignazio La Russa. "Dispiaciuto", è il commento del presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che rinnova l'appello per un "dibattito sobrio e costruttivo". Duri sono i commenti anche da diversi ministri come il vicepremier leghista Matteo Salvini che annuncia l'intenzione di voler sporgere denuncia. Antonio Tajani parla di "un inaccettabile attacco alla libertà". "Quello di Gratteri, insieme a quello del Partito Democratico di ieri, è il miglior spot a favore del sì", aggiunge l'altro vicepremier e leader di Forza Italia che accosta l'intervista del procuratore al video pubblicato dal Pd - poi rimosso - dove un estratto della gara olimpica dei campioni italiani di curling era stato usato per invitare a votare no al referendum.