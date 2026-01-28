Gli eletti del M5S sono pronti a donare 1 milione di euro per sostenere famiglie e imprese danneggiati dal maltempo che ha colpito con particolare forza il sud Italia . L’annuncio, via social, è del leader del partito Giuseppe Conte. I dettagli

"Di fronte a certi drammi le parole non bastano più. Servono i fatti." Lo scrive su Facebook il leader del Movimento 5 Stelle ed ex presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte. "Abbiamo stanziato un milione di euro – ha annunciato il politico - tagliando gli stipendi di noi eletti, e ora li mettiamo in votazione. Sabato gli iscritti del Movimento sono chiamati a votare sulla loro destinazione ai territori colpiti dal maltempo”. Poi arriva la stoccata all’Esecutivo e un’ulteriore proposta: "La parte del leone però la deve fare il Governo, con grande speditezza e responsabilità. I soldi ci sono e si possono prendere da quel progetto faraonico del Ponte che ha fallito."