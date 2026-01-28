Gli eletti del M5S sono pronti a donare 1 milione di euro per sostenere famiglie e imprese danneggiati dal maltempo che ha colpito con particolare forza il sud Italia. L’annuncio, via social, è del leader del partito Giuseppe Conte. I dettagli
"Di fronte a certi drammi le parole non bastano più. Servono i fatti." Lo scrive su Facebook il leader del Movimento 5 Stelle ed ex presidente del Consiglio italiano, Giuseppe Conte. "Abbiamo stanziato un milione di euro – ha annunciato il politico - tagliando gli stipendi di noi eletti, e ora li mettiamo in votazione. Sabato gli iscritti del Movimento sono chiamati a votare sulla loro destinazione ai territori colpiti dal maltempo”. Poi arriva la stoccata all’Esecutivo e un’ulteriore proposta: "La parte del leone però la deve fare il Governo, con grande speditezza e responsabilità. I soldi ci sono e si possono prendere da quel progetto faraonico del Ponte che ha fallito."
Gli aiuti anche a Niscemi
I fondi andrebbero a sostenere le famiglie e i commercianti di Niscemi, il paesino siciliano di 25mila persone in provincia di Caltanissetta che ha visto 1500 cittadini lasciare le proprie abitazioni dopo la frana degli ultimi giorni. Non solo, Conte fa riferimento anche alle “rotaie sospese sul vuoto nella linea Messina-Catania, il litorale ionico in Sicilia, in Calabria completamente distrutto dalle mareggiate, 112 comuni in Sardegna. Noi possiamo agire come sempre abbiamo fatto: abbiamo stanziato subito un milione di euro tagliandoci gli stipendi di noi eletti e adesso mettiamo in votazione questa proposta".
