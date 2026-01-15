L'Aula della Camera ha definitivamente approvato il dl Transizione 5.0 con 156 sì e 115 no. Il provvedimento, tra l'altro, contribuisce a cambiare il Golden Power, un insieme di poteri speciali attribuiti allo Stato per proteggere settori strategici da acquisizioni o operazioni societarie, spesso estere, che potrebbero minacciare la sicurezza nazionale. Adesso tra i criteri per esercitare i poteri speciali entra ufficialmente la sicurezza economica e finanziaria e, inoltre, per il settore finanziario servirà prima il parere delle Autorità europee competenti in materia. L'ulteriore novità è quella che subordina temporalmente l'attivazione dei poteri speciali per banche e assicurazioni "al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi alle Autorità europee" competenti sugli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, vale a dire Bce e Commissione Ue.