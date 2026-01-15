Offerte Sky
Speciale elezioni regionali
Dl Transizione 5.0, via libera alla Camera: cosa cambia con la modifica al Golden Power

©Ansa

L'ok è arrivato con 156 sì e 115 no. Il provvedimento, tra l'altro, contribuisce a cambiare il golden power, un insieme di poteri speciali attribuiti allo Stato per proteggere settori strategici da acquisizioni o operazioni societarie, spesso estere, che potrebbero minacciare la sicurezza nazionale. 

L'Aula della Camera ha definitivamente approvato il dl Transizione 5.0 con 156 sì e 115 no. Il provvedimento, tra l'altro, contribuisce a cambiare il Golden Power, un insieme di poteri speciali attribuiti allo Stato per proteggere settori strategici da acquisizioni o operazioni societarie, spesso estere, che potrebbero minacciare la sicurezza nazionale. Adesso tra i criteri per esercitare i poteri speciali entra ufficialmente la sicurezza economica e finanziaria e, inoltre, per il settore finanziario servirà prima il parere delle Autorità europee competenti in materia. L'ulteriore novità è quella che subordina temporalmente l'attivazione dei poteri speciali per banche e assicurazioni "al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi alle Autorità europee" competenti sugli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, vale a dire Bce e Commissione Ue. 

Cosa cambia con il Golden Power

Proprio per quanto riguarda il Golden Power, in prima lettura è stato approvato l'emendamento, presentato dal Governo dopo i rilievi di Bruxelles a seguito della vicenda Unicredit-Bpm, che modifica la disciplina contenuta nell'articolo 2 del Dl 21/2012. Nel dettaglio, si sottolinea che "nel settore finanziario, ivi compreso quello creditizio e assicurativo" qualora la delibera, l'atto o l'operazione o l'acquisto "siano soggetti anche all'autorizzazione di Autorità europee competenti a valutare gli aspetti di carattere prudenziale e concorrenziale, i poteri speciali non potranno essere esercitati anteriormente al completamento dei procedimenti pendenti dinanzi a tali Autorità''. In sostanza non si potranno effettuare interventi in materia di golden power fino alla definizione dei pareri di Bce o Antitrust europeo. Inoltre è stata inclusa una normativa da considerare al fine dell'individuazione delle situazioni eccezionali che diano luogo all'espressione di un veto da parte del Governo anche, "fermo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo, quella in materia di valutazione prudenziale delle acquisizioni di partecipazioni qualificate nel settore finanziario nonche' in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese". In ultimo, è stato confermato come criterio la sussistenza di pericoli per l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica, aggiungendo "la sicurezza economica e finanziaria nazionale, nella misura in cui la protezione degli interessi essenziali dello Stato non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore".

Golden power su banche, Ue apre procedura di infrazione per l’Italia

