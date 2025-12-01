Emma Bonino trasferita in un altro ospedale a Roma: "È sempre vigile"

Offerte Black Friday
Emma Bonino trasferita dopo il ricovero in un altro ospedale a Roma: "È sempre vigile"

Politica
©Ansa

Le condizioni dell'ex senatrice, riferiscono fonti di +Europa, "sono stabili". L'Asl Roma 1: Bonino portata alla Stroke Unit dell'ospedale San Filippo Neri, per "garantirle un setting appropriato"

ascolta articolo

È stata trasferita all'ospedale San Filippo Neri Emma Bonino, arrivata nella serata di ieri in codice rosso al pronto soccorso del Santo Spirito di Roma.  Nel nosocomio si trova un'unità specializzata per la sua patologia.  Le condizioni dell'ex senatrice, riferiscono fonti di +Europa, "sono stabili" e Bonino "è sempre stata vigile". Dalla Asl Roma 1 confermano il trasferimento alla Stroke Unit dell'ospedale San Filippo Neri, per "garantire alla paziente un setting appropriato". Fonti di +Europa in mattinata avevano fatto sapere che "la situazione di Emma Bonino è stabile, si aspettano ulteriori accertamenti, ma la leader radicale è sempre stata vigile, da ieri sera, quando è stata ricoverata".

