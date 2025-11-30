Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale elezioni regionali
Arrow-link
Arrow-link

Emma Bonino ricoverata in terapia intensiva in ospedale a Roma: è vigile

Politica

È all'ospedale Santo Spirito di Roma, dove era stata portata in codice rosso per un malore. A quanto si apprende da fonti di +Europa, la situazione è sotto controllo: la 77enne esponente radicale è vigile e si è in attesa del bollettino medico che dovrebbe essere diramato nelle prossime ore

ascolta articolo

Emma Bonino è arrivata al Pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Roma in codice rosso. Da quanto sia apprende da fonti sanitarie è stato deciso di trasferirla nel reparto di terapia intensiva. 

A quanto si apprende da fonti di +Europa, la situazione è sotto controllo: la 77enne esponente radicale è vigile e si è in attesa del bollettino medico che dovrebbe essere diramato domani mattina. L'ex ministro degli Esteri, che nel 2023 era guarita da un tumore al polmone sinistro, nell'ottobre 2024 era stata ricoverata per problemi respiratori. 

©Ansa

Politica: Altre notizie

Emma Bonino in terapia intensiva in ospedale a Roma: è vigile

Politica

È all'ospedale Santo Spirito di Roma, dove era stata portata in codice rosso per un...

Pd, Schlein da Montepulciano: "Sono la segretaria di tutti"

Politica

La segretaria dem rilancia il proprio ruolo nella costruzione dell’alternativa, rivendicando...

Meloni: "Ok confronto unico con Schlein e Conte". Leader M5s accetta

Politica

In un post sui social, la premier ha dichiarato di essere "pronta" a confrontarsi con...

Minacce a Santanchè: “Identificato autore, grazie forze ordine”

Politica

La ministra del Turismo ha ricevuto minacce di morte da un utente Facebook che dopo le...

Natalità in calo in Italia, Mattarella: "Servono stipendi adeguati"

Politica

"La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e...

Politica: I più letti