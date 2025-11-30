Emma Bonino in terapia intensiva in ospedale a Roma: è vigile

È all'ospedale Santo Spirito di Roma, dove era stata portata in codice rosso per un malore. A quanto si apprende da fonti di +Europa, la situazione è sotto controllo: la 77enne esponente radicale è vigile e si è in attesa del bollettino medico che dovrebbe essere diramato nelle prossime ore

Emma Bonino è arrivata al Pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Roma in codice rosso. Da quanto sia apprende da fonti sanitarie è stato deciso di trasferirla nel reparto di terapia intensiva.

A quanto si apprende da fonti di +Europa, la situazione è sotto controllo: la 77enne esponente radicale è vigile e si è in attesa del bollettino medico che dovrebbe essere diramato domani mattina. L'ex ministro degli Esteri, che nel 2023 era guarita da un tumore al polmone sinistro, nell'ottobre 2024 era stata ricoverata per problemi respiratori.