Almasri arrestato in Libia. Governo: "Sapevamo tutto". Ira opposizioni

Almasri arrestato in Libia. Il governo: "Sapevamo tutto". Ira delle opposizioni

Politica

Il generale libico è stato arrestato a Tripoli, il 5 novembre. È accusato di tortura di detenuti e di omicidio di uno dei prigionieri. Ricercato dalla Corte penale internazionale, era stato fermato e poi rilasciato dalle autorità italiane lo scorso gennaio. Roma sapeva del mandato di cattura emesso da Tripoli, hanno fatto sapere fonti del governo. E ora l'opposizione attacca e chiede chiarimenti a Meloni

È scontro politico dopo che il generale libico Almasri è stato arrestato a Tripoli, il 5 novembre. L’uomo è accusato di tortura di detenuti e di omicidio per la morte di uno dei prigionieri. Ricercato dalla Corte penale internazionale, il generale libico era stato fermato e poi rilasciato dalle autorità italiane lo scorso gennaio (TUTTE LE TAPPE). Roma sapeva del mandato di cattura emesso da Tripoli, hanno fatto sapere fonti del governo. Ma le opposizioni attaccano e chiedono chiarimenti alla premier Meloni.

Opposizioni all'attacco

"L’esecutivo italiano era bene a conoscenza dell’esistenza di un mandato di cattura emesso dalla Procura Generale di Tripoli a carico del libico Almasri già dal 20 gennaio 2025". È quanto si è appreso da fonti di governo, che spiegano come "il ministero degli Esteri italiano avesse ricevuto, pressoché contestualmente con l’emissione del mandato di cattura internazionale della Procura presso la Corte Penale Internazionale dell’Aja, una richiesta di estradizione da parte dell’Autorità giudiziaria libica". Immediate le reazioni da parte delle opposizioni. Tutte chiedono alla Camera un’informativa urgente del governo. "Il governo fa fare al nostro Paese una figuraccia internazionale", attaccano Pd, M5s, Avs, Iv, Azione e Piu’ Europa. La segretaria del Pd, Elly Schlein, sottolinea: "Il governo deve chiedere scusa agli italiani". Il leader del M5s, Giuseppe Conte attacca: "Che umiliazione per il governo Meloni. Ora diranno che anche la Procura generale in Libia è un nemico dell’esecutivo? Che vergogna per la nostra immagine. Non è questa l’Italia". E Nicola Fratoianni di Avs aggiunge: "Per torture e abusi ordinato l’arresto di Almasri a Tripoli. Evidentemente sarà consegnato alla Corte penale internazionale. Insomma quello che Nordio, Piantedosi e Mantovano hanno impedito a gennaio, violando la legge, ora accade in Libia. Un po’ di vergogna dalle parti di Palazzo Chigi, no eh?". 

La Corte Penale: "L'Italia non ha rispettato obblighi su Almasri"
Mondo

Migranti, le aree di potere in Libia e l'influenza russa in Africa

Al momento i flussi in arrivo in Italia dalle coste libiche sono sotto controllo, ma la situazione esplosiva sul territorio rischia può far sì che le partenze vengano utilizzate come fattore di destabilizzazione. Anche di questo si è parlato nella puntata di 'Numeri' di Sky TG24 andata in onda il 9 luglio

