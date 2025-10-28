Offerte Sky
Viktor Orbán a Roma, incontro con Salvini al ministero dei Trasporti

Politica
Il premier ungherese si trova a Roma per una serie di impegni istituzionali iniziati ieri: prima l’incontro con Papa Leone XIV in Vaticano e poi quello con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Palazzo Chigi

Prosegue la visita del primo ministro dell’Ungheria Viktor Orbán in Italia. Questa mattina il premier ungherese si è recato al ministero dei Trasporti per incontrare Matteo Salvini. Ieri Orbán ha incontrato in Vaticano in mattinata Papa Leone XIV e poi si è spostato a Palazzo Chigi per l’appuntamento con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Gli appuntamenti istituzionali di ieri

La prima visita di ieri, 27 ottobre, è stata quella in Vaticano dal Pontefice. Nel corso del "cordiale colloquio" in Segreteria di Stato tra il Papa e Orbán, riferisce la Santa Sede, "sono state sottolineate le solide relazioni bilaterali e l'apprezzamento per l'impegno della Chiesa cattolica nel promuovere lo sviluppo sociale e il benessere della comunità ungherese. Spazio anche "alle questioni europee, con particolare attenzione al conflitto in Ucraina, e alla situazione in Medio Oriente". Poi, con Giorgia Meloni, i premier hanno "discusso delle opportunità offerte dallo strumento europeo Safe, valutando possibili sinergie tra Italia e Ungheria a sostegno delle rispettive capacità industriali e tecnologiche". Focus anche su Ucraina, Medio Oriente e agenda europea. Nella giornata di ieri Orbán ha fatto visita anche al Gran maestro del Sovrano militare Ordine di Malta.

Viktor Orbán a Roma, incontro con Salvini al ministero dei Trasporti

