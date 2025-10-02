Compleanno Antonio Di Pietro, l'ex pm di Mani Pulite compie 75 anni

Antonio Di Pietro compie oggi 75 anni. Ex magistrato simbolo dell'inchiesta Mani Pulite, Di Pietro è stato protagonista di una lunga e intensa carriera che ha attraversato la magistratura, la politica e l’attivismo civile. Nato a Montenero di Bisaccia, in Molise, il 29 settembre 1950, è diventato uno dei volti più noti dell’Italia degli anni '90, quando l’inchiesta sul sistema di corruzione politico-economica noto come "Tangentopoli" cambiò il volto della Prima Repubblica. Dopo aver guidato alcune delle indagini più clamorose della stagione di Mani Pulite, Di Pietro lasciò la magistratura nel 1994, in un clima di polemiche e attenzione mediatica. La sua figura era ormai diventata iconica: rigorosa, diretta, spesso divisiva, ma difficilmente ignorabile.

L'ingresso in politica

Nel 1996 fece il suo ingresso in politica, candidato da Romano Prodi nel primo governo dell’Ulivo. Fu nominato Ministro dei Lavori Pubblici, ma si dimise dopo pochi mesi a seguito di un'inchiesta giudiziaria che lo coinvolgeva (e da cui poi fu prosciolto). Nel 1998 Di Pietro fondò il movimento Italia dei Valori, con l’obiettivo dichiarato di portare legalità e trasparenza nelle istituzioni. Il partito ebbe un discreto successo nei primi anni 2000, raccogliendo consensi soprattutto tra gli elettori del centrosinistra. Di Pietro fu eletto più volte in Parlamento, partecipando a varie coalizioni di governo. Il suo stile diretto e la sua battaglia contro la corruzione lo resero un personaggio polarizzante anche in politica. Fu uno dei più accesi oppositori di Silvio Berlusconi, con cui ebbe numerosi scontri verbali e giudiziari.