Meloni: “Io come Kirk? Essere accostata a lui motivo orgoglio”

“Meloni come Kirk”. È la scritta comparsa su un muro della stazione ferroviaria di Porta Susa a Torino. A commentarla è stata direttamente la premier Giorgia Meloni in un post su X: “L’hanno scritto come minaccia. Ma chi vive di odio e intimidazioni non sarà mai come Charlie Kirk, perché non conosce il valore del dialogo, del confronto e della democrazia. Essere accostata a lui è motivo di orgoglio: Kirk ha fatto della sua vita una battaglia per la libertà di pensiero".

Meloni: “Chi scrive minacce sui muri prigioniero della violenza”



Sempre su X, Meloni ha poi aggiunto: "Chi scrive minacce sui muri resterà sempre prigioniero della violenza. Noi continueremo a camminare liberi, forti delle nostre idee".



Salvini e Crosetto: “Da Pro Pal minacce inaccettabili”



Alle parole della premier si è aggiunto anche il sostegno del leader della Lega, Matteo Salvini, e del ministro della Giustizia Guido Crosetto, che hanno definito le scritte comparse a Porta Susa “minacce inaccettabili”. “Si respira un clima d'odio preoccupante, che va fermato”, ha scritto Salvini su X. "Le scritte di sedicenti "pro-Pal" che hanno bloccato la stazione di porta Susa a Torino e che minacciano altre azioni simili in questi giorni, ma che, soprattutto, minacciano e 'augurano' alla presidente del Consiglio di fare 'la stessa fine di Kirk' sono indegne di ogni tipo di confronto politico e democratico, anche il più acceso. Sono minacce inaccettabili, irricevibili e che, spero, susciteranno orrore, sdegno e presa di distanza da ogni vero e sincero democratico. Non è questo il modo per confrontarsi, in nessuna sede e in nessuna occasione”, ha riferito Crosetto. "Mi auguro che tutti, sia nell'opposizione che nel Paese, se ne redano conto e prendano, immediatamente, le distanze da questi atti e da tali manifestazioni. Le parole rischiano di diventare pietre. Spero per tutti noi che non lo diventino mai e poi mai. Un abbraccio fortissimo, Giorgia”, ha concluso.