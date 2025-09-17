Elezioni regionali in Puglia, come e quando si vota: le date papabili

La Puglia si prepara al voto per eleggere il nuovo Governatore. Con alta probabilità, i pugliesi saranno chiamati alle urne il 23 e il 24 novembre prossimo perché, questa, è l'ultima data utile definita dallo Statuto regionale. Si attende però l'ufficialità dal Governatore Emiliano

Il decreto di indizione delle elezioni regionali in Puglia sarà firmato a giorni, lo hanno fatto sapere fonti della presidenza della giunta regionale. Dopo dieci anni di amministrazione del Governatore Michele Emiliano, ora il centrosinistra si prepara a sostenere le nuove elezioni. Candidato prediletto, l'ex Sindaco di Bari e attuale Europarlamentare Antorio Decaro. Per il centrodestra invece non c’è ancora un candidato ufficiale: diversi i nomi che sono circolati, da Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute e fedelissimo di Giorgia Meloni, a Francesco Paolo Sisto (FI), viceministro della Giustizia. Forza Italia ha proposto diversi nomi, tra cui il deputato Mauro D'Attis.

Quando e come votare

Le elezioni regionali in Puglia si terranno con alta probabilità sabato 24 e domenica 25 novembre prossimo ma si attende la conferma ufficiale. Per la regione, questa è l'ultima data utile perchè lo Statuto regionale concede 60 giorni di tempo dallo scadere della legislatura, cosa che avverrà il prossimo 21 settembre, giorno in cui si tennero le elezioni nel 2020. Anche i pugliesi, dunque, sono chiamati alle urne. Il sistema elettorale pugliese prevede l’elezione diretta del Presidente di Regione e di 50 consiglieri regionali. Infatti è possibile esprimere il voto disgiunto: il cittadino può votare, ad esempio, un candidato presidente ma dare la preferenza ad una lista non collegata a lui. La soglia di sbarramento per l'elezione è fissata all’8% per le coalizioni e al 4% per le liste.