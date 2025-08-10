Parlamento, ecco i politici più presenti e quelli più assenteisti

Guardando i tabulati, la maglia nera toccherebbe anche a Mario Perantoni del M5s: risultano 194 votazioni e nessuna missione. Tuttavia, il suo caso è diverso: ex presidente della commissione Giustizia nella precedente legislatura, nel 2022 Perantoni non è stato eletto ma un mese fa - il 22 luglio - è subentrato a Emiliano Fenu, nel frattempo diventato sindaco di Nuoro, e ha ricominciato a partecipare alle votazioni. “In effetti da allora ho partecipato alle sedute e diciamo che da quando sono tornato in Aula non ho fatto che cliccare e votare", ha scherzato Perantoni parlando con l’Ansa