Ponte Stretto, ok al progetto. Salvini: "Percorribile dal 2032-2033"

"Se si parte come si sta partendo, l'obiettivo dell'attraversamento" del Ponte sullo Stretto "tra il 2032 e il 2033 è quello che i tecnici prevedono", ha spiegato il ministro delle Infrastrutture e Trasporti. Secondo Webuild, "il Ponte sarà la vetrina dell'ingegneria di eccellenza nel mondo e dell'industria italiana, simbolo della capacità di fare e di consegnare grandi opere infrastrutturali in tutto il mondo". Protesta il Pd: "Giornata triste, spreco colossale"

Il Cipess - Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile - ha approvato il progetto definitivo del Ponte sullo Stretto di Messina, che comprende una articolata documentazione presentata dal Ministero delle infrastrutture e trasporti. La delibera segue la firma dell'Atto Aggiuntivo al Contratto tra la Società Concessionaria Stretto di Messina e il Contraente Generale Eurolink, guidato da Webuild, per un valore di 10,6 miliardi di euro. L'atto - si legge in una nota - sarà efficace a partire dalla pubblicazione della delibera Cipess in Gazzetta Ufficiale.

Webuild: "Vetrina dell'industria italiana" Secondo Webuild, "il Ponte sarà la vetrina dell'ingegneria di eccellenza nel mondo e dell'industria italiana, simbolo della capacità di fare e di consegnare grandi opere infrastrutturali in tutto il mondo". L'azienda ha aggiunto: "Con una campata sospesa lunga 3.300 metri, il Ponte sullo Stretto avrà la campata più lunga di 1 chilometro rispetto al Çanakkale Bridge in Turchia, che detiene l'attuale record. Il collegamento diretto tra Messina e Reggio Calabria servirà per traffico sia stradale che ferroviario, "rivoluzionerà la mobilità tra Sicilia e il resto d'Italia" e rappresenterà un "catalizzatore per lo sviluppo economico, industriale, occupazionale, culturale e turistico dell'intero Sud Italia". Salvini: lavori da settembre-ottobre, percorribile 2032-33 "Se si parte come si sta partendo, l'obiettivo dell'attraversamento" del Ponte sullo Stretto "tra il 2032 e il 2033 è quello che i tecnici prevedono. Che è anche il periodo temporale in cui il primo treno unirà Torino e Lione, il primo treno unirà Fortezza e Innsbruck, e i romani potranno coprire la distanza della metro C. Diciamo che per chi crede alla cabala il 20 e il 32 possono essere due numeri sfidanti", ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini parlando del Ponte sullo Stretto in conferenza stampa dopo il Cipess. "Ora ci vorrà la bollinatura della Corte dei Conti, ma tra settembre e ottobre conto di partire con i cantieri, lavori ed espropri. Gli espropriati avranno un surplus rispetto a quelli dell'alta velocità in altri territori", ha aggiunto. Salvini: "Schierati h24 contro infiltrazioni mafia" "Il fronte della sicurezza e del contrasto alle infiltrazioni mafiose è un fronte fondamentale che ci vede schierati h24", ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini. Per un'opera da 13,5 miliardi, "contrastare ogni qualsivoglia tentativo di infiltrazione sarà una nostra ragion d'essere. Con il Ministero dell'interno si stanno adottando tutti protocolli come già per expo e le Olimpiadi: bisogna attenzionare tutta la filiera, perché sia impermeabile ai malintenzionati. Se si dovesse non fare ponte perché ci sono mafia e 'ndrangheta allora non facciamo più niente", ha aggiunto.

Tajani: sogno di Berlusconi, è struttura strategica "Oggi si è compiuto l'atto decisivo di un lungo percorso. Con l'approvazione definitiva del progetto per il ponte sullo Stretto di Messina, possono partire i lavori per realizzare la più grande opera ingegneristica mai costruita in Italia: il ponte a navata unica più lungo del mondo. Era il sogno di Silvio Berlusconi, un impegno che Forza Italia e i suoi rappresentanti al governo avevano preso con i cittadini, non solo quelli del Mezzogiorno ma con tutti gli italiani. Un'opera che avrà un impatto benefico sull'economia, sul turismo e sulle condizioni sociali per l'Italia intera", ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. "Il ponte sarà una struttura strategica, non solo per avvicinare la Sicilia al resto d'Italia e all'Europa, ma per lo sviluppo delle aree contermini, come sempre avviene nel mondo laddove si realizzano grandi opere infrastrutturali. Il ponte servirà anche per la crescita economica e sociale di tutto il Sud e per un'opera di contrasto allo spopolamento delle aree interne, intorno alla quale costruire un futuro prospero per il Mezzogiorno. Il coraggio di una scelta. La forza politica di un Governo unito, coerente e determinato di fronte alle grandi sfide. Una giornata storica che dedichiamo al presidente Berlusconi, alla sua lungimiranza, alla sua straordinaria visione, alla sua voglia di rendere sempre più grande l'Italia". Amici del Ponte: l'opera non è un danno ma opportunità Il Ponte "non rappresenta un danno ambientale, ma un'opportunità per ridurre traffico marino e stradale, abbattere emissioni da traghetti, migliorare la connessione territoriale". È questa la posizione dell'associazione Amici del Ponte sullo Stretto e del suo presidente Simone Veronese. Si tratta di un "investimento strutturale in un piano infrastrutturale da 70 miliardi di euro, pensato per rilanciare il Sud attraverso ambiente, turismo, logistica e alta velocità. Rifiutiamo con forza gli attacchi ideologici e strumentali, che non propongono alcuna alternativa seria ma tutelano solo l'immobilismo. Il Ponte sullo Stretto è il simbolo concreto di un Mezzogiorno che vuole risorgere, lasciarsi alle spalle isolamento e declino. È il ponte tra chi vive nel mito del no e chi sceglie il futuro".